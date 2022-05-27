Kosta Rika’nın Ankara Büyükelçisi Fallas: "Türk şirketlerini Kosta Rika’ya yatırım yapmaya davet ediyorum"

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) heyetini ağırlayan Kosta Rika Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, "Türkiye ile ekonomik, ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türk şirketlerini Kosta Rika’ya yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

SANKON heyeti, Kosta Rika Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilere değinildi. SANKON heyetine teşekkür eden Gustavo Campos Fallas, "Türkiye ile ekonomik, ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Türk şirketlerini Kosta Rika’ya yatırım yapmaya davet ediyorum. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Kosta Rika’nın jeopolitik konumu itibariyle Orta Amerika’nın en önemli devletlerinden birisi olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiğini ve işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Görev almaya hazırız"

Öte yandan Cevahiroğlu, Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Mardiya Mohamed Abdi’yi SANKON Genel Merkezi’nde ağırladı. Cevahiroğlu, "Türkiye ile Somali Devleti arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde olmaya ve Somali Devletinin kalkınmasına yönelik projelerde görev almaya hazırız" dedi.