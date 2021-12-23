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Kosova Heyeti’nden ATO Başkanı Baran’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Kosova’nın derin bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip olduğunu belirterek "İki ülke arasında var olan bu bağı ekonomik alanda geliştirerek ticari ortaklıklarımızı genişletmemiz ve ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekiyor" dedi.

Ekonomi 23.12.2021, 13:21
Kosova Heyeti’nden ATO Başkanı Baran’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Kosova’nın derin bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip olduğunu belirterek "İki ülke arasında var olan bu bağı ekonomik alanda geliştirerek ticari ortaklıklarımızı genişletmemiz ve ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekiyor" dedi.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ile beraberlerindeki heyet, ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin Kosova ile birçok alanda işbirliği içinde olduğunu belirterek Kosova’da yoğun Türk nüfusunun yaşadığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 370 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Baran, bu rakamın yeterli olmadığını ve daha yukarılara taşımak için birlikte yol izlenmesi gerektiğini belirtti. Baran, “İki ülke arasında var olan tarihi ve kültürel bağı ekonomik alanda geliştirerek ticari ortaklıklarımızı genişletmemiz ve ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Ticareti geliştirmek üzere atılacak her adımın destekçisiyiz”

ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin, Kosova’nın ticaret yaptığı ülkeler arasında ilk beş sırada yer aldığını kaydederek, “Madencilik ve inşaat sektörünün Kosova’da çok önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye’de ise bu alanda çok başarılı firmalar mevcut. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri bu alanlarda güçlendirebiliriz” dedi. Ankara’nın ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek üzere yapılacak her çalışmada Ankara Ticaret Odası olarak yer alacaklarını söyledi.

“Türk yatırımcılar için avantajlı bir ülke”

Kosova Cumhuriyeti Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari de ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek ve Türk yatırımcıları ülkelerine davet etmek istediklerini söyledi. “Türk yatırımcıları bizim ülkemizi tercih etmeleri durumunda diğer ülkelerle iş birliklerine nazaran daha çok avantaja sahip olacaklar” diyen Hajdari, Kosova’nın çalışma ve vergi mevzuatlarında Avrupa Birliği ile uyumlu olduğunu da bildirdi.

Kosova’nın kalkınması ve ekonomisinin gelişmesinde Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu belirten Hajdari, “Sanayi alanında daha çok gelişmek istiyoruz. Maden ve tarım alanlarında da çalışmalarımızı ilerletmeyi hedefliyoruz. İşletmelerimiz büyük çaba sarf ediyor, bu noktada Türkiye ile olan birlikteliğimizin ilerlemesi bizim için önemli” diye konuştu.

Ziyarette Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Milletvekili Refik Özen, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma (BİSAV) Başkanı Yüksek Özkale ile ATO Eski Yönetim Kurulu Üyesi Hıfzı Kuruşa da yer aldı.

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