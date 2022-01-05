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KOSGEB’den mikro ve küçük İşletmelere faizsiz, teminatsız destek

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaretinde konuşan KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere, yenilikçi genç işletmelere yönelik faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği verileceğini söyledi.

Ekonomi 05.01.2022, 16:08
KOSGEB’den mikro ve küçük İşletmelere faizsiz, teminatsız destek

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaretinde konuşan KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere, yenilikçi genç işletmelere yönelik faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği verileceğini söyledi.

KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. Livaoğlu ziyaretinde, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan “KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı” hakkında açıklamalarda bulundu. Livaoğlu, KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin ve yenilikçi genç işletmelerin faydalanacağını söyledi. Verilecek desteğin faizsiz ve teminatsız olacağını, 24 ay sonra 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte geri alınacağını belirten Livaoğlu, programın yeni dönem başvuru şartlarının KOSGEB’in web sitesinde ilan edildiğini, son başvuru tarihinin 31 Mart 2022 olduğunu ve Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’lerin başvuru yapabileceğini ifade etti.

Kimler yararlanacak?

Açıklamasında, programa başvuru şartlarından da bahseden Nebahat Livaoğlu, “Bu destek kapsamında istihdam edilecek yeni personelin 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış, üniversite veya mesleki-teknik lise mezunu olması gerekiyor. Mikro işletmeler en fazla 2 personel (200 bin TL), küçük işletmeler ise en fazla 5 personel (500 bin TL) için destek alabilecek. İşletme sahibi kadın veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL artırımlı olarak uygulanacak. Bununla birlikte istihdam edilen yeni personelin ‘12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü’ ve ‘başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması’ şartı aranacak, destek kapsamında, istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması, değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Programa önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecekler” diye konuştu.

Başvuru nasıl yapılacak?

Livaoğlu, “Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmelerin, www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabileceğini, KOSGEB veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin ise önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmaları gerektiğini söyledi. Livaoğlu, detaylı bilgiye de KOSGEB’in web sitesindeki ‘Program Bilgilendirme Sayfası’ndan ve KOSGEB Samsun İl Müdürlüğünden ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Murzioğlu teşekkür etti

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, istihdamın korunması ve yeni istihdamın desteklenmesi adına sağlanan bu desteğin oldukça önemli olduğunu belirtti. Murzioğlu, “Özellikle Covid-19 döneminde mikro ve küçük işletmelerin sürdürülebilirliği adına program büyük önem arz etmektedir. Bu programın hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür ediyor, şartları sağlayan işletmelerimizin azami ölçüde faydalanmasını temenni ediyorum” dedi.

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