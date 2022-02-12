KOSGEB'den gençlere büyük destek! Ödemeler geçtiğimiz hafta başladı...

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt genç, yeni mezun ve kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ocak'ta desteğin 3'üncü fazını duyurmasıyla program müracaatlarının alınmaya başlandığını anımsatan Kurt, destek başvurularının 31 Mart'a kadar süreceğini söyledi.

Kurt, mikro ve küçük işletmeleri, 75 bin istihdam hedefiyle başlayan programa başvurmaya davet etti.

Bu destekle yeni mezun gençleri iş gücü piyasasına kazandırdıklarını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:



"Hızlı Destek Programı ile hem mikro ve küçük işletmelere finansman sağlıyoruz hem de istihdam konusunda geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan gözbebeğimiz gençlerimizi istihdama dahil etmiş oluyoruz. Böylece gençlerimizin önünü açıyoruz...

Geçmişte iş başvurusunda bulunan gençlerden tecrübe şartı isteniyordu. Bizim hayata geçirdiğimiz programla tecrübesiz olanlar daha avantajlı. Bu ülkenin gözbebeği gençlerin istihdam edilmeleri, çalışıyor olmaları, aile bütçesine katkı vermeleri gerçekten çok önemli.""Ellerini çabuk tutsunlar"



Kurt, program başvurularının iyi gittiğini ve belirlenen hedefe ulaşmak üzere olduklarını ifade ederek, "Şu ana kadar 30 bin civarında işletme yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz e-Devlet üzerinden ödeme talebinde bulunuyorlar...

Ödemelere geçen hafta itibarıyla başladık. Ödemesini alan işletmelerimiz var. Başvurular hızlı bir şekilde artıyor. Bu sebeple destekten faydalanmak isteyen mikro ve küçük işletmelerimiz ellerini çabuk tutsunlar." dedi.

KOSGEB olarak KOBİ ve girişimcileri diğer konularda da desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Kurt, yerli ve milli üretimler için önemli destekleri olduğunu, yeni iş kurmak ve iş hayatına atılmak isteyen girişimcilere yönelik desteklerin de sürdüğünü bildirdi.

Kurt, proje bazlı desteklerle Türkiye'de Ar-Ge'nin güçlendirilmesi, cari açığın giderilmesi için katma değerli ürünlerin ülkede üretilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Ar-Ge'ye vermiş olduğumuz rakamlar çok çok üst düzeyde ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli ve milli teknolojileri geliştirmek isteyen herkesin yanında oluyoruz." diye konuştu.