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KOSGEB Başkanı Kurt: “KOBİ’lerimiz Türkiye’de 80 milyar dolar ihracat yapıyor”

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “KOBİ’lerimiz bugünkü ihracat rakamlarıyla Türkiye’de 80 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Türkiye’deki ihracatın yüzde 35-36’sını KOBİ’lerimiz gerçekleştiriyor” dedi.

Ekonomi 14.12.2021, 13:20
KOSGEB Başkanı Kurt: “KOBİ’lerimiz Türkiye’de 80 milyar dolar ihracat yapıyor”

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “KOBİ’lerimiz bugünkü ihracat rakamlarıyla Türkiye’de 80 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Türkiye’deki ihracatın yüzde 35-36’sını KOBİ’lerimiz gerçekleştiriyor” dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında, KOSGEB Samsun Müdürlüğü tarafından ‘Avrupa İşletmeler Ağı Samsun Konferansı’ düzenlendi.

Yapılan açılış konuşmalarında programdaki koordinatörlük görevini anlatan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Samsun TSO olarak KOBİ’lerimizin gelişimi ve iş birlikleri sağlanması amacına yönelik olarak sürekli ve etkin bir role sahip olduk, bundan sonra da olacağız. Şüphesiz bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalardan en kapsamlısı Avrupa İşletmeler Ağı projesinin Karadeniz Konsorsiyumu projesidir. Samsun TSO olarak, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Çerçeve programı ve COSME programlar döneminde Avrupa İşletmeler Ağı projesinin 2008 yılından beri Karadeniz koordinatörlüğünü büyük bir özveri ile yürütüyoruz. Biz bu projenin KOBİ’lerimize dolayısıyla bölgemize sağlayacağı değerin bilincinde olarak koordinatörlük görevini büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"Türkiye’nin ihracatının yüzde 35-36’sını KOBİ yapıyor"

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt yaptığı konuşmada, “Türkiye gerçekten KOBİ’leriyle birlikte son 20 yılda çok güzel bir hikaye yazdı. Sadece tek bir alanda, savunma sanayi alanında değil birçok alanda KOBİ’lerimiz kendini gösteriyor. KOBİ’lerimiz bugünkü ihracat rakamlarıyla Türkiye’de 80 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Türkiye’deki ihracatın yüzde 35-36’sını KOBİ’lerimiz gerçekleştiriyor. Bu ihracatın yarıdan fazlasında, en az 40 milyar dolarını da Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapıyorlar. Yani aslına bakarsanız bütün dünyanın mal satmak için uğraştığı yere satıyorlar. Bu KOBİ’ler aslına bakarsanız son 20 yılın hikayesi içerisinde Türkiye’nin liderliğini başardığı bir hikaye olarak gün yüzüne çıkıyor” şeklinde konuştu.

"Proje sayısı yüzde 40 arttı"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “OMÜ’de Proje Geliştirme Ofisi adıyla bir yapılanmaya gittik. Bunun anlamı şu aslında; eğer bir düşünceniz varsa bir düşünce oluşturabiliyorsanız, düşüncenizi alıp gelin. Biz sizin için proje yazımına doğrudan destek vereceğiz. Bu projeye nereden kaynak temin edilebileceği konusunda da rehberlik yapacağız. Bu anlamda üniversitede görevlendirdiğimiz 8 arkadaşımız var. Bir önceki yıla baktığımızda yaklaşık olarak biz kendi içerimizde yüzde 40 gibi proje sayısında ciddi bir tırmanışı yakaladık. Bir sonraki asıl hedefimiz 2022 içerisinde buradan yüzde yüzlük bir sıçramayı yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İhracatta yeni hedef 5 milyar dolar"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise ihracatta 1 milyar dolar hedefini ocak–ekim döneminde yakalayan Samsun için yeni hedef koyarak, “Sanayi alanları noktasında çok iyi durumdayız. Yeni OSB’miz de şu anda tahsis aşamasına çok yaklaştı. Bir de biz OSB’lerimizi yatay anlamda güzel yerleştirdik. KOBİ’ler çok önemli. Aslında her bir güçlü firmanın bir KOBİ dönemi var. Hep buradan doğdular. 2022 ihracat rakamı ne olacak hep onu merak edeceğiz. 1 milyar doları aştığımızda önümüzdeki ilk hedef 5 milyar dolar. İnşallah buradaki tüm kesimlerin gayretleriyle yakın gelecekte bu hedefi yakalayacağımıza inanıyorum” sözlerine yer verdi.

Konuşmalar sonrası verilen aranın ardından katılımcılara proje faaliyetleri ve KOSGEB desteklerinin anlatıldığı sunumlara geçildi.

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