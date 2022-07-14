Kösedağ: ’’Burhaniye’ye dev yatırım yapacağız’’

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe 60’dan fazla projeyi hayata geçiren genç işadamı Yusufcan Kösedağ, “Bu kez Balıkesir-Burhaniye’de 75 milyon lira bütçeli dev bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.

Balıkesir’de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yöneticiliğini üstlenen müteahhit Yusufcan Kösedağ, genç yaşına rağmen kısa sürede çok sayıda iddialı projeye imza attı. Firmasıyla 60’ı aşkın inşaat projesini hayata geçiren Kösedağ, şimdilerde en büyük ve en iddialı projesi üzerinde çalışıyor.

Çıraklıktan yöneticiliğe

Çocuk yaşlarda inşaatlarda çalıştığını belirten işadamı Kösedağ, “Sorumluluk almaya çok genç yaşta başladım. Baba mesleğini tercih ettiğim için inşaat sektöründe çıraklıktan yetiştim. Öğrenmeye olan hevesim hiç dinmedi. Bugüne kadar edindiğim tecrübe ve bilgi birikimini şimdi aile şirketimin projelerine yansıtıyorum” şeklinde konuştu.

Burhaniye’ye değer katacak

Balıkesir’de vergi rekortmenleri arasında yer aldıklarını hatırlatan Yusufcan Kösedağ, şimdi ise dev bir projeye imza atmak istediklerini kaydetti. İşadamı Kösedağ, “Balıkesir’de gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları arasındayız. Vergi rekortmeni şirketler arasına girmeyi de başardık. Şimdi gündemimizde dev bir proje var. 75 milyon liralık bir yatırımla çok dikkat çekecek ve Burhaniye’ye değer katacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Her detayı üzerinde titizlikle çalıştığımız bu yatırımı bitirdiğimizde tüm Türkiye’nin ilgisini çekeceği konusunda hiç şüphem yok” diye konuştu.