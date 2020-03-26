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Koronavirüsün ekonomik etkileri

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri üzerine bir anket gerçekleştirdi.

Koronavirüsün ekonomik etkileri

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri üzerine bir anket gerçekleştirdi.

26 Mart 2020 Perşembe 18:20
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Koronavirüsün ekonomik etkileri

AHK Türkiye Koronavirüs pandemisinin etkileri üzerine bir anket gerçekleştirdi. Ankete 900’ü aşan oda üyelerinin 142'si katıldı. Buna göre, şirketlerin yaklaşık yarısı henüz ticari faaliyetlerinin nasıl gelişeceği konusunda bir açıklama yapamadılar. Şirketlerin %38'i bu yıl cirolarında bir düşüş olacağından endişe ederken, %5,7'si de krizde bir fırsat görüyor. Ankete katılan şirketlerin %6'sı şimdiden Almanya'dan alternatif tedarikçi olarak talep gördüklerini belirttiler. Cevaplar ağırlıklı olarak Turizm ve Otelcilik, Otomotiv Endüstrisi, Enerji Ticareti ve Finans sektörlerinden geldi.

Ankete katılan firmaların %20’si işlerinde şimdiden ciddi bir gerileme olduğunu belirttiler. Firmaların çoğunluğu ise gelecek haftalarda seyahat kısıtlamaları ve fuar/toplantıların iptali nedeniyle işlerinde bir azalma olacağını düşündüklerini ilettiler.

Çalışanlarının korunması konusunu oldukça önemseyen firmaların neredeyse tamamı gerekli ilaç ve hijyenik malzeme alımı yapılması, iş seyahatlerinin azaltılması, fuar ve toplantılara katılımların askıya alınması gibi önlemler aldıklarını belirttiler.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Koronavirüs sürecinde "Hangi alanlarda devlet desteğine/bilgilendirmeye ihtiyaç duyuluyor?" sorusuna; işverenler ve çalışanlar için yönergeler, vergi indirimleri, kredi ve mali yardımlar, ithalat ve ihracat risklerinin karşılanması gibi konularda devletten yönlendirme ve desteğe ihtiyaç olduğu şeklinde cevap verdiler.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Dr. Thilo Pahl anket sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: "Araştırmamızın sonuçları, şirket temsilcilerinin çoğunluğunun güvenli öngörü yapamadığını gösteriyor. Karşılaşacağımız zorlukların boyutları bilinmiyor. Önümüzdeki aylarda bizi zor bir süreç bekliyor. Şimdi ihtiyatla hareket etmek çok önemli. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler yeni bir gelişme olana kadar evlerimizden çalışacağız. Ofis operasyonu çok küçük bir ekiple devam edecek. Üyelerimize şimdiye kadar olduğu gibi telefon ve mail yolu ile her konuda hizmet vermeye devam edeceğiz.“

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ise "Korona krizinin sonuçları Türkiye ekonomisini de etkileyecektir. Anketimiz henüz tam tahmin yürütmenin mümkün olmadığını gösteriyor. Bizler AHK olarak, üyelerimize mümkün olan en iyi desteği sağlayacak ve Türkiye ekonomisine yönelik destek önlemlerinin uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olacağız.”  dedi.

İŞTE AHK'NİN ANKET VE RAPORU:

Raporu pdf halinde görüntülemek ve kaydetmek için tıklayınız...

Son Güncelleme: 26.03.2020 18:28
Anahtar Kelimeler:
TicaretAlman-türkAlman EkonomisiEkonomiCoronaKorona
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