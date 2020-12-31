banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Aylin Sözer'in ailesi katilin
Aylin Sözer'in ailesi katilin "sevgiliydik" iddialarını yalanladı
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor
Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

Koronavirüs teknoloji devlerini zengin etti

Dünyanın korona ile sarsıldığı 2020 yılı, teknoloji devlerini ihya etti. Apple 2 trilyon doları da aşarken; Apple, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook’tan oluşan 5’li bir yılda değerlerine 2.6 trilyon dolar daha ekledi

Ekonomi 31.12.2020, 10:25
9
Koronavirüs teknoloji devlerini zengin etti

2020 yılında dünyayı sarsan korona virüs salgını, ABD’li teknoloji devlerini deyimin tam anlamıyla uçuşa geçirdi. Küresel ölçekte ülke ekonomilerinde yaşanan daralmalara karşın, Apple, Amazon, Microsoft, Google ve Facebook’tan oluşan 5 teknoloji devi son bir yılda değerlerine 2.6 trilyon dolar daha ekledi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Nasdaq Endeksi’nde işlem gören bu 5 şirketin 2019 yılı sonunda 4.9 trilyon dolar olan toplam piyasa değeri, 2020 yılı sonunda yüzde 54’lük artışla 7.6 trilyon dolara yükseldi.

Bu 5’linin zirvesinde yer alan Apple’ın 2 trilyon dolar barajını da aşarak 2.3 trilyon dolarlık şirket haline geldiği 2020’de Amazon ve Microsoft 1.7 trilyon dolarlık piyasa değerlerine dayandı, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in değeri ise 1.1 trilyon doları buldu.

M1 HAMLESİ, INTEL'İ YILIN KAYBEDENLERİ LİSTESİNE SOKTU
Apple’ın M1 işlemcili Mac’ler ile 15 yıllık iş ortaklığına son verdiği Intel, ABD’li teknoloji devleri arasında yılın kaybedeni olarak kayıtlara geçti. Korona virüs salgını ile artam dijitalleşme ve teknoloji kullanımı Nasdaq Endeksi’ndeki teknoloji ve bilişim şirketlerinin değerine değer katarken, 2020’de Intel’in piyasa değeri yüzde 20’den fazla eridi.

ZOOM'UN DEĞERİ YÜZDE 432 ARTTI!
Uzaktan eğitim ve evden çalışma ile 2020’nin açık ara en popüler uygulaması olan Zoom’un piyasa değeri ise 19 milyar dolar ile başladığı 2020 yılını 100 milyar doları geçerek tamamladı. Zoom'un piyasa derğindeki yıllık artış oranı yüzde 432'yi buldu.

2020 yılında Nasdaq Endeksi’nde öne çıkan 20 teknoloji ve bilişim şirketinin toplam piyasa değeri de yüzde 52 arttı. 2010 yılı sonunda 6.5 trilyon dolar olan bu 20 şirketin toplam değeri 2020 yılının sonunda ise 10 trilyon doları buldu.

APPLE 1.3 TRİLYON DOLAR İLE BAŞLADI, 2.3 TRİLYON DOLAR İLE BİTİRDİ!
İşte o teknoloji şirketlerinin 2020 yılı performansı

Şirket (piyasa değeri, milyar $) 31 Aralık 2019 30 Aralık 2020 Değişim
Apple 1288 2274 77%
Microsoft 1200 1676 40%
Amazon 920 1650 79%
Alphabet (Google) 920 1177 28%
Facebook 585 775 32%
Nvidia 144 326 126%
PayPal 127 271 113%
Adobe 159 238 50%
Comcast 205 234 14%
Netflix 142 232 63%
Intel 257 200 -22%
Cisco 203 188 -7%
Broadcom 126 177 40%
Qualcomm 100 170 70%
Electronic Arts 22 42 91%
Zoom 19 101 432%
Baidu 44 75 70%
Activision Blizzard 46 71 54%
Twitter 25 43 72%
Toplam 6532 9920 52%
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12