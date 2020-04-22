KORONAVİRÜS SÜRECİNDE TUVALET KAĞIDI ve BULYON FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ



Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte gıda perakendesi satışlarında büyük bir artış yaşandı. Bu artış bazı kategorilerde fiyatların yükselmesine de neden oldu. Koronavirüs öncesi ve sonrasındaki fiyat artışlarını detaylıca inceleyen BrandZone’nun Kurucu Ortağı Cem Köz, “Koronavirüs öncesi ve sonrasındaki düzenlenen insert ve reklam promosyonlarında bulyon ve tuz gibi ürünlerde yüzde 35’lere varan fiyat artışları yaşandığını görüyoruz. E-ticaret kanallarındaki fiyat trendlerine baktığımızda ise en çok fiyat artışı tuvalet kağıdı, kahve makinesi, kağıt havlu gibi ürünlerde oldu. Koronavirüs sürecinde en çok insert ve reklam promosyonu yapılan ürün ise peynir oldu. Bazı kategorilerde ise fiyat düşüşleri yaşandı. Verilerimize göre; ortalama akılı telefon kategorisi fiyatı yüzde 2,3 düşerken, elektrikli süpürge kategorisinin fiyatı ise yüzde 2,7 düştü. Akıllı telefonlarda birçok modelde yüzde 25'e varan indirimler uygulandı” dedi.



Tuvalet kağıdı fiyatları uçuşa geçti!

E-ticaret kanallarındaki fiyat trendlerini ele alan BrandZone verilerine göre; Şubat-Nisan ayları arasında e-ticaret kanallarında en çok fiyat artışı yüzde 19,4’lük oranla tuvalet kağıdında yaşanırken; yüzde 15,4’le kahve makinesi ikinci; yüzde 13,6 ile kağıt havlu üçüncü; yüzde 11,1 ile çamaşır suyu dördüncü sırada yer aldı. Yüzde 7 ile bebek bezleri en çok fiyat artışının yaşandığı beşinci kategori oldu.



Bulyon fiyatlarında büyük artış!

Koronavirüs öncesi ve sonrasındaki düzenlenen insert ve reklam promosyonlarında ise bulyon fiyatlarındaki büyük artış gözlerden kaçmadı. BrandZone verilerine göre; koronavirüs öncesinde 31 TL olan bulyon fiyatları 43 TL’ye yükselirken fiyatlarda yüzde 35 oranında artış yaşandı. İkinci en çok fiyat artışı ise fiyatı 3,5 TL’den yüzde 23’lük artışla 4,4 TL’ye yükselen tuzda yaşandı. Üçüncü sırada fiyatı 11,3 TL’den yüzde 13’lük artışla 12,7 TL’ye çıkan diş&ağız suları; dördüncü sırada fiyatı 4,1 TL’den yüzde 12’lik artışla 4,6 TL’ye çıkan cipsler; beşinci sırada ise fiyatları yüzde 10 artan makarna, un, margarin ve piliç yer aldı. Yetişkin hijyen ürünleri, çamaşır suları ve mutfak eşyaları yüzde 8’lik artışla altıncı sırada; gazlı içecekler, saç boyaları ve kireç önleyiciler yüzde 7’lik artışla yedinci; gazsız içecekler ve yağ-kir sökücüler yüzde 6’lık artışla sekizinci sırada yer aldı.



Peynir damga vurdu

BrandZone verilerine göre; Koronavirüs sürecinde en çok insert ve reklam promosyonu yapılan kategoriler ise sırasıyla peynir, ev ve yüzey temizleyicileri, kağıt ürünleri, kahvaltılık, çikolata-gofret, hazır yemek-konserve-salça, çamaşır yıkama ürünleri, çay ve et ürünlerinde yaşandı.



Akıllı telefonlarda yüzde 25’e varan indirim!

BrandZone verilerine göre; ortalama akılı telefon kategorisi fiyatı yüzde 2,3 düşerken, elektrikli süpürge kategorisinin fiyatı ise yüzde 2,7 düştü. Akıllı telefonlarda birçok modelde yüzde 25'e varan indirimler uygulandı. Buna göre şubat ayında ortalama 9.896 TL olan Apple iPhone XS Max 64 GB’nin fiyatı nisan ayında 8.200 TL’ye; 6.444 TL olan Samsung Galaxy Note 9 128 GB’nin fiyatı 5.299 TL’ye; 4.180 TL olan Huawei Mate 10 Pro’nun fiyatı 2.997 TL’ye; 3.242 TL olan Xiaomi Mi 9 lite 128 GB’nin fiyatı 2.889 TL’ye düştü.



Şubat ayında ortalama 1.821 TL olan Philips XB9125/07 elektrikli süpürge fiyatı nisan ayında 1.569 TL’ye; 2.248 TL olan Dyson V7 Motorhead kablosuz süpürgenin fiyatı 1.999 TL’ye indi.



BrandZone Koronavirüs Öncesi ve Sonrası E-Ticaret, Insert ve Reklam Promosyon Verileri





