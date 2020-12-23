Koronavirüs süreci bankalara büyük kar getiriyor

Küresel bankalar ticaret gelirlerini rekor bir biçimde arttırdıkları bir yılı geride bırakıyor. Parasal genişleme politikalardan yararlanan dev bankalar için önümüzdeki süreç oldukça parlak gözüküyor. Bloomberg yazarı Elisa Martinuzzi küresel finans devlerini için harika bir yılık gelmekte olduğunu yazdı. İşte Martinuzzi’nin o yazısı:

Dünyanın bir asırdır karşılaştığı en büyük sağlık krizi şubat ayında vurduğunda, merkez bankası görevlileri ve siyasiler ekonomilerini korumak için acele ettiler. Kapanma sürecinin yıkımı, çöküşmesi krizi daha da kötüleştirecek olan en sağlam finans firmalarını bile tehdit etti.

Ancak şirketlere ve hanelere verilen trilyonlarca dolar, kredi verenlere yönelik yasal taleplerin yumuşatılmasıyla birlikte, sadece finansal sistemin şoktan etkilenmesini hafifletmekle kalmadı. Dev miktarda taze likiditenin olması ekonomilerde çöküş olsa dahi küresel Finans bazı bölümleri için büyük bir nimet haline geldi.

Birçok banka bu süreçte oldukça iyi bir iş çıkardı ve büyüdü. Güçlü sermaye ve ucuz finansmanla desteklenen 2020'nin kazananları, ekonomik büyümenin toparlanması yıllar sürse bile, 2021'de parasal genişleme dalgasına ayak uydurmalı. Kabul ediyorum, pandemi ve ekonominin yörüngesi belirsizliğini koruyor. Uzlaşmacı politikalar bir aşının etkisi görülene kadar kısıtlanmış da olabilir. Yine de ihtimaller bu muazzam biçimde akan likiditenin olanaklarını kullanan ve yönetimini yapan finans firmaları yönünde.

Büyük ticaret operasyonları bu süreçten en çok yararlanan birimler haline geldi. Lehman krizinden bu yana, ticaret birimleri daha az bankada yoğunlaşarak finans sektöründe sahip olanlar ve olmayanlar arasındaki uçurumu genişletiyor. Bu yılki volatilite patlamaları, muazzam piyasa rotasyonları ve yükselen varlık değerleri Wall Street'i eşi görülmemiş bir gelirle ödüllendirdi. McKinsey verilerine göre, ilk dokuz ayda ilk 10'daki bankaların ticaret gelirleri yaklaşık üçte bir oranında artarken, ABD devleri kalan birkaç Avrupalı rakibinden daha fazla pazar payı aldı. Wall Street’in en büyük devi JPMorgan Chase dördüncü çeyrekte gelirlerinin %20 oranında artacağını söylüyor.

Menkul kıymetler firmaları gelecek yıl 2020'nin ticari bolluğunun tekrarı için bütçe oluşturmasa da, yatırım bankacılığı gelirleri, amansız bir düşüş trendi görülen 2019'a göre çok daha iyi görünecektir.

Koşullar bankacılar için ideal olmaya devam etmekte. Rekor borç tahvili satışları bu yıl yeniden daha fazla finansman oluşmasına yol açacaktır. Hükümetler ekonomik destek sağlamaya devam ediyor ve merkez bankaları para politikasını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Aşı dağıtımının başlamasıyla birlikte ekonomik iyimserlik doğal içgüdülerin yeniden uyanmasını sağlıyor. Şirket evlilikleri ve satın almalar sert bir şekilde geri dönmekte. Finansman ve sermaye piyasaları faaliyetleri de bu süreci takip edecektir.

Deutsche Bank, 2021'e ilişkin daha cesur olan ticaret bankacılığı tahminlerinden birinde, gelirinin 2020'deki dalgalı satış performansına kıyasla gelecek yıl çok sınırlı miktarda düşmesi gerektiğini söylüyor. Merkez bankaları rotayı tersine çevirse bile, piyasa dalgalanmalarının ve portföylerin yeniden ayarlanmasının daha fazla ticaret faaliyetine yol açabileceği oldukça mümkündür.

Ekonomik geri dönüş yolunda gittiği sürece sadece şirketler tasarruflarını işleme koymayacak. Yatırımcılar da salgın sırasında inşa ettikleri mevduatları azaltarak nakit ve nakit benzeri enstrümanlardan daha riskli ürünlere geçiş yapıyorlar. Enjekte edilen taze nakit tahvil ve hisse senetlerine ve giderek daha fazla yüksek verimli özel sektör piyasalarına yöneliyor. Bu durum fon yöneticisi şirketlerin değerini artırabilir. Dünyanın en büyük para yöneticisi BlackRock’taki varlıklar üçüncü çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektörün en zenginlerinin olduğu bölümde milyonerler ve milyarderler fonlarını servet yöneticilerine pompalıyorlardı. Varlık fiyatları yükselirken birçok yatırımcı, tasarruflarını korumak amacıyla karmaşık, kişiye özel oluşturulmuş ürünler için ya da kendi servetlerine karşılık borç almak amacıyla bankalara yöneliyor. Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan varlık ve servet yönetimine odaklanmış durumda. Sektördeki büyümenin ne noktaya geleceğini gösteren bir işaret de küresel zenginlikteki büyümenin GSYİH genişlemesini geride bırakmaya devam edeceği beklentisi.

Bu arada, ABD'li tüketiciler, danışmanlık firması Greenmantle’a göre, 1 trilyon dolarlık aşırı tasarruf rakamlarıyla donanmış durumda. Finans firmaları için harcamaların ciddi biçimde artması işlem ücretleri ve kredi kartları bakiyelerinin faize çevrilmesi anlamına gelecektir.

Tüm bunlar finans devlerindekiler de dahil olmak üzere bir bankacının hayatının sorunsuz olacağı anlamına gelmiyor. Faiz oranlarındaki düşüş, borçlanmalarda güçlü bir şekilde büyüme sağlasa bile kredi verme marjlarına zarar veriyor. ABD'nin en büyük dört bankasının net faiz geliri, üçüncü çeyrekte beş yıldan uzun bir süredir en düşük seviyesine geriledi. McKinsey, 2024 yılına kadar küresel olarak bankaların, dipteki faiz oranları nedeniyle salgından önce tahmin edilenden %14 daha düşük bir gelire ulaşabileceğini hesaplıyor. Bir diğer endişe kaynağı da, bazı hükümet destek tedbirleri yavaşladıkça, temerrütler ve kredi kayıplarının da gerçekleşmeye başlaması. Bankalar 2020 yılında ihtiyatlı bir şekilde provizyon sağlamadığı takdirde daha düşük borç verme marjları ve daha yüksek kredi maliyetleri sorununu dengelemek yeni bir rekor ticaret yılı gerektirebilir. Bankaların önemli ölçüde yatırım yaptığı ticari mülklerde pandemi sonrası kalıcı bir düşüş ciddi bir risk teşkil edecektir.

Ayrıca dijital bankacılık ve kripto para birimlerine olan talep, rekabeti artıracak ve güçlü yatırımlar gerektirecektir. Varlık yönetiminde, pasif fonların önceliği ücretler üzerinde baskı yapacak ve bankaları satın alma yoluyla şişirmeye zorlayabilir.

ABD'de, Biden yönetimi finansal hizmetler konusunda Başkan Donald Trump'tan daha sert olabilir. Avrupa'da Brexit piyasaları parçalamak ve İngiltere'nin toparlanmasını yavaşlatmakla tehdit ediyor ve bu da daha büyük kredi kayıplarına yol açacaktır.

Ancak, herhangi bir kriz finans ortamında eşit hissedilmeyecek. Örneğin, küçük ve orta ölçekli şirketlere kredi verenler daha fazla zarar görebilir. İtalya ve İspanya'daki bankalar arasındaki konsolidasyonları yakından izleyin. Dominant oyuncular içinse, pandemi sürecindeki düzelmeler daha fazla ödül verecektir. (Kaynak :finansgundem.com)