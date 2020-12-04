Koronavirüs küresel ekonomide dengeleri değiştirdi

Korona virüs aşılarının ufukta görünmesi pandeminin neden olduğu ekonomik zorlukların bitişine dair umutları canlandırdı. Ancak öncelikle küresel ekonomi uzun ve zorlu bir kışla karşı karşıya kalacak. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)’nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, hükümetlerin uyguladığı kısıtlamalar ve tüketicilerin korona virüse yakalanma korkusu gelecek yıl da, küresel ekonomi üzerinde etkili olmaya devam edecek.

Dünya ekonomisi yeniden canlandığında, araştırma kuruluşuna göre, Çin en büyük kazanan olacak ve gelecek yılın ekonomik iyileşmesinin üçte birini kapsayacak. Bu sırada batı ülkeleri 2020’nin getirdiği rekor daralmaların etkilerinden yavaşça kurtulmaya çalışacak.

Son dönemde birden fazla ilaç şirketinin, ürettikleri aşının son yapılan testlerde oldukça yüksek etki gösterdiğini açıklamasının ardından, OECD, tahminlerini güncelledi ve hükümetlerin pandemi öncesi aktivite seviyelerine dönebilmesi için, hükümetlerin ekonomilerine destek vermeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

OECD’nin Başekonomisti, Laurence Boone, “aşı bulunduğunda her şey bir ayda normale dönmeyecek” dedi. Grup önde gelen birçok ekonomi için büyüme beklentilerini düşürdü ve bunun nedeni olarak son dönemde artan vaka sayılarının yol açtığı yeni kısıtlamaları ve tüketicilerin temkinli yaklaşımını gösterdi.

OECD küresel ekonominin 2021 yılında %4,2’lik bir büyüme göstermesini bekliyor. Küresel ekonomi bu yıl aynı oranda daralmıştı. Eylül ayında, OECD çeyrek tahminlerini yayınladığında, küresel ekonominin gelecek yıl %5 büyümesini beklediğini açıklamıştı.

OECD, 2021 yılında ABD için ekonomik büyüme tahminlerini %4’ten %3,2’ye düşürdü ve Euro Bölgesi için büyüme tahmini %5,1’den %3,6’ya düştü. Ancak Çin’in %8’lik büyüme tahmini sabit kaldı.

Bu tahminler Boone’a göre, aşının üretimi, dağıtımı ve uygulanması konusunda “temkinli" bir yaklaşımı temel alıyor. Aynı zamanda, tahminler aşının güvenirliliğiyle ilgili şüphe duyan kişi sayısındaki artış da göz önünde bulunduruldu.

OECD 2021’in son aylarına kadar birçok ekonominin baskı altında faaliyet göstereceğini düşünüyor. Boone, “gelecek yılın büyük bir bölümünde, hayatta kalabilmek için ilaçla ilgili olmayan müdahalelere ihtiyaç duyacağız” dedi. ABD’de imalat şirketleri Kasım ayında aktivitede büyüme bildirmeye devam etti ve Salı günü yayınlanan satın alma müdürleri anketine göre, pandemi başındaki daralmanın ardından ard arda gelen yedinci büyüme ayını tamamladı.

ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM)’nün imalat endeksi Kasım ayında %57,5’e düştü. %50’nin üzerindeki rakamlar, imalat alanındaki aktivitenin büyüdüğünü gösterirken, %50’nin altındaki rakamlar daralmaya işaret ediyor.

ISM’nin satın alım ve tedarik yöneticileriyle yaptığı anketi yöneten Tim Fiore, “bu raporda gelecekteki taleple ilgili bazı endişeler yer alıyor” dedi. Fiore, yaklaşan tatil dönemi ve korona virüsle ilgili olumsuzlukları dile getirdi. OECD, küresel ekonomik iyileşmenin hızının ülkeler arasında değişkenlik göstermeye devam edeceğini söyledi.

2021’in son çeyreğinde, Çin’in ekonomik çıktılarının 2019’un son üç ayından %9,7 daha yüksek gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Arjantin’in ekonomik çıktısının 2019’un son üç ayına kıyasla %8 düşeceği tahmin ediliyor.

ABD’nin çıktılarının bu dönemde pandemi öncesi seviyelerine geri dönmesi beklenirken, Euro Bölgesi’nde çıktıların %3 düşüş göstereceği düşünülüyor. Bununla birlikte, İngiltere’nin çıktılarında bir önceki yılın son çeyreğine göre %6,4 düşüş görülecek.

Bu projeksiyonlara göre, Çin gelecek yıl küresel ekonomik çıktılardaki yükselişin yaklaşık üçte birine sahip olacak.

Boone, pandeminin Çin’in ekonomik güç olarak yükselişini hızlandırdığını söyledi ve “küresel ekonomide dengeler değişiyor” dedi.

OECD dünyanın görünümünün belirsizliğini koruduğunu söyledi. Etkili aşıların hızlı uygulanması, küresel büyümeyi 2021 yılında %5, 2022 yılında ise %5,5 oranında arttırabilir. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre, aşının uygulanma hızında yaşanabilecek düşüşler büyümeyi gelecek yıl %1,45 ve 2022’de %2,2 oranında zayıflatacak.

Paris merkezli kuruluş, ABD’nin de içinde bulunduğu üyelerine politika tavsiyeleri verdi. OECD hükümetlerin ihtiyacı olan hane halklarına ve şirketlere destek vermeyi sürdürmeleri ve talebi yükseltmek ve canlanmayı hızlandırmak için daha kapsamlı teşvikler sağlamaları gerektiğini söyledi.

Boone, OECD’nin tahminlerinin ABD’de ve Avrupa’da yürürlüğe girebilecek yeni ekonomik teşvik paketi ihtimalleri göz önünde bulundurularak yapıldığını ve bunun gerçekleşmemesi halinde büyük bir güven sorunu yaratacağını söyledi. Boone, “son krizden ders aldığımızı bilmek şirketlere ve hane halklarına güven verecek” dedi.

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