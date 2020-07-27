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Koronavirüs kurban satışlarını nasıl etkiledi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını kurban satışlarını olumsuz etkiledi. Kırıkkale'de besiciler, pazarlarda satıcıların çok olduğunu fakat kurbanlık bakmaya gelen müşterilerin olmamasından dert yandı.

Ekonomi 27.07.2020, 09:44 27.07.2020, 09:48
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Koronavirüs kurban satışlarını nasıl etkiledi?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala besiciler, corona virüsü tedbirlerini alarak hayvan satış alanlarında küçük ve büyükbaş hayvanlarını görücüye çıkardı. Salgın dolayısıyla tüm alanlarda olduğu gibi hayvancılıkta da çeşitli olumsuzluklar yaşayan besiciler, beklentilerini Kurban Bayramı öncesinde de bulamadı.

Kırıkkale Belediyesine ait hayvan satış pazarında yerlerini alan besiciler, satıcıların çok olduğunu ancak müşterilerin olmadığından dert yandı. İşlerinin son derece durgun olduğunu aktaran bazı besiciler, siftah dahi yapamadıklarını belirterek bu yıl corona virüsünden dolayı zarar ettiklerini dile getirdi.

Kırıkkale'deki hayvan pazarlarında büyükbaş hayvanlar 7 bin ile 17 bin lira arasında, küçükbaş hayvanlar ise bin 300 ile 2 bin 300 lira arasında satışa sunuluyor. Hayvan pazarına gelen araçlar ise dezenfektan tünelinden geçiriliyor.

“20 TANE GETİRDİK, SİFTAH YOK”

Köyünden 20 tane kurbanlık hayvan getirdiğini belirten İrfan Aksoy, şu açıklamalarda bulundu:

* Bu pandemiden dolayı alan hiç yok, satan pek çok. Milletin hali ne olacak hep karışık. 20 tane getirdik daha siftah bile yok. 3 gündür burada yatıyoruz. 2-3 bin lira yer parası verdik. Kamyon parası derken soran bile yok. Bırak almayı soran bile yok.

* Hep cepten gidiyor. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Adam diyor ki; ‘bayram günü belki de her yer kapanacak. Yasak olacak’ diyor. Bir de bu günlerde Kırıkkale'de hastalık çokmuş öyle diyorlar. O yüzden kimse gelmiyor. Gelen 5 dakika bakıp gidiyor. Alan yok satan çok.

“BU DURGUNLUĞU PANDEMİYE BAĞLIYORUZ”

Pazarda ne alıcının ne de pazarlık olmamasından dert yanan Süleyman Özen, bu durgunluğu pandemiye bağladıklarını söyledi. Özen, şöyle konuştu:

* Bunu biz bu pandemi hastalığına bağlıyoruz. Diyor ki belki ondan dolayı müşteri gelmiyor. Para sıkıntısı mı var onu da bilemiyoruz. Bu sene böyle olursa seneye biz de gelemeyiz buraya. Geçen sene fiyat olarak hemen hemen aynı daha da altında diyebilirim.

* Şu gördüğün hayvanı 10-13 bin liraya veriyorlar. 12 bin liraya veriyorlar. Bize bunun maliyeti bunun çok üzerinde. Geçen sene biz yemi 60 liraya alıyorduk, bu sene yem oldu 90 lira. Bu vatandaş ne yapar ne eder bilemiyoruz. Biz hayvan desteği istemiyoruz. Yemi ucuzlatsın biz de hayvanları ona göre üretelim.

“HAYVAN SATIŞLARI ÇOK DURGUN”

Satışların çok durgun olduğunu dile getiren Osman Peker, “Pandemiden mi ekonomiden mi desek bilemiyorum hayvan satışları çok durgun. Satış yok. Bayrama 4-5 gün kaldı. Dolanan da bizim kendi esnaflarımız. Vatandaşların alım gücü mü yok, mandıralardan mı aldılar fiyatlar uygun, yüksek bir fiyatımız da yok. Yemin torbası 100 lira oldu. Saman, balya 15 lira, hayvan aynı yerinde sayıyor” şeklinde konuştu.

#kuran #satış #2020
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