Koronavirüs Çin’de otomobil satışlarını yüzde 80 düşürdü

Çin’in otomobil satışları koronavirüs etkisiyle en büyük aylık azalışını yaşadı. Böylece halihazırda virüs salgınından önce de sert düşüş yaşayan otomobil üreticilerinin üzerindeki bakı derinleşti.

Yolcu arabansı Birliği (PCA) tarafından Çarşamba günü açıklanan öncü verilere göre, satışlar Şubat ayında yüzde 80 geriledi. PCA tarafından yapılan açıklamaya göre, ortalama günlük satışlar ilk üç haftaya kıyasla ayın sonunda toparlanma gösterdi.

Salgın, iki yıldır kademeli düşüşler yaşayan endüstriyi felce uğrattı. Otomobil üretcileri geçtiğimiz on yıllarda dünyanın en büyük otomobil piyasasına büyüme potansiyeli sebebiyle milyarlarca dolar dökmüşlerdi.

Pazar liderlerinden olan Volkswagen AG’den ve elektrikli araç üreticisi Tesla Inc.’den daha küçük ölçekli şirketlere kadar hepsi koronavirüs salgınından hem üretim hem de talep bazında zarar gördü.

Çin’deki milyonlarca şirkent, tüketicilerin evde kalması ve fabrikadaki üretimin aksaması dolayısıyla tehlike altında. Ülkenin imalat sektöründeki aktivite Şubat ayında resmi göstergenin rekor düşük seviyeye gerilemesi ile sert bir daralma yaşadı.