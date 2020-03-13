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Koronavirüs Çin'i de ABD'yi de zarar ettirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya piyasalarında keskin düşüşler yaşandı. Çin'in ekonomik anlamda büyük zarar gördüğü kriz sebebiyle bazı komplo teorileri ABD'yi suçlasa da ABD piyasaları da bu krizden olumsuz yönde etkilendi.

Koronavirüs Çin'i de ABD'yi de zarar ettirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya piyasalarında keskin düşüşler yaşandı. Çin'in ekonomik anlamda büyük zarar gördüğü kriz sebebiyle bazı komplo teorileri ABD'yi suçlasa da ABD piyasaları da bu krizden olumsuz yönde etkilendi.

13 Mart 2020 Cuma 11:50
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Koronavirüs Çin'i de ABD'yi de zarar ettirdi

Koronavirüs endişesi, dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor.

Ticaret savaşına tutuşan Çin ve ABD, borsalarda yaşanan sert düşüşlerden nasibini aldı.

ABD BORSALARI DÜŞÜŞTE

ABD borsaları, yüzde 10'a varan düşüşler yaşadı. Ülkedeki kayıp, 1987'deki "kara pazartesi"nden bu yana yaşanan en büyük kayıp oldu.

Nasdaq endeksi yüzde 9,43 düşerken, S&P 500 endeksi yüzde 9,92 kayıp yaşadı. Dow Jones yüzde 27 değer kaybetti.

"KARA PAZARTESİ"DE NE OLMUŞTU?

19 Ekim 1987'de dünya borsalarının kısa bir zaman zarfında büyük değer kayıpları yaşaması sonucunda o güne Kara Pazartesi ismi verilmişti.

Düşüş, Hong Kong borsasında başlamış, düşüşleri sırasıyla Avrupa borsaları ve ABD izlemişti. Gün sonunda Dow Jones Borsası 508 puanlık düşüşle %22.6 değer yitirmişti.

ASYA VE ABD BORSALARINDA KESKİN DÜŞÜŞ

ABD borsalarının yanı sıra, Asya borsalarında da benzer tablo vardı. Asya’da hisse senetleri Wall Street’in 1987’den bu yana yaşanan en sert düşüşlerini kaydetti.

Tokyo Borsası'nda Nikkei endeksi yüzde 7, Seul Borsası'nda Kosdaq endeksi yüzde 8 düştü. Bu gelişmeler üzerine borsalarda işlemler, 20 dakika durduruldu.

Avustralya'da yüzde 7'lik düşüş yaşanırken, bu oran Yeni Zelanda'da yüzde 8 olarak kaydedildi.

Avustralya'da CommSec borsa şirketinden James Tao, "Piyasalarda korku ve panik havası var." diye konuştu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Asya piyasalarındaki sert düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tokyo'da bu düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceğini ifadelerinin de etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

AVRUPA BORSALARI DA ETKİLENDİ

Avrupa borsaları da ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından keskin düşüş yaşamıştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 5,8 azalarak 9.829 puanla Temmuz 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilerken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 5,2 değer kaybıyla 316 puanda seyretmişti.

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