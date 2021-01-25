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Korona virüse rağmen dünyaya 64 milyon dolarlık ihracat

Çankırı’nın Çerkeş Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Sopacı, “Köylerle beraber 20 bin nüfusumuz var ve bu nüfusla 64 milyon dolar ihracat yapan bir organize sanayi bölgesi oluştu. Şunu gururla söyleyebiliriz çöplükten dünyaya ihracat yapan bölgemiz hızla gelişiyor” dedi.

Ekonomi 25.01.2021, 10:15
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Korona virüse rağmen dünyaya 64 milyon dolarlık ihracat

Çankırı’nın Çerkeş Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Sopacı, “Köylerle beraber 20 bin nüfusumuz var ve bu nüfusla 64 milyon dolar ihracat yapan bir organize sanayi bölgesi oluştu. Şunu gururla söyleyebiliriz çöplükten dünyaya ihracat yapan bölgemiz hızla gelişiyor” dedi.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde bir zamanlar çöplük olarak kullanılan alanda kısa sürede organize sanayi bölgesi (OSB) oluşturuldu. İstanbul’a 300, Ankara’ya 120, Çankırı’ya 90 ve Samsun’a 350 kilometre mesafede bulunan ilçede kurulan sanayi bölgesinde çorap, ahşap ve bijuteri ürünleri, kova sapı başta olmak üzere farklı ürünler üretiliyor. İnsan sağlığının yanı sıra ekonomiyi de olumsuz etkileyen korona virüse rağmen Organize Sanayi Bölgesinde 2020 yılında ihracat 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez nüfusunun 15 bin olduğu ilçede bin 200 kişiye de istihdam sağlanıyor.

"Çin’e kadar bijuteri ihracatı yapılıyor"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çerkeş Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Sopacı, korona virüs salgını nedeniyle azalan ticari aktivitelere rağmen güzel sonuçlar aldıklarını anlattı. Başkan Sopacı, “Burada 2014 yılında bin dönüm arazi üzerinde büyük bir çöplük dağları vardı. Yaklaşık 30 yıllık Çerkeş’in çöplüğüydü orası. 27 günde 27 araçla biz bu alanı temizledik. 1. etap doldu, 2. etap da dolmak üzere. 1 ve 2. etap OSB’nin tüm alt yapısı tamamlandı. Doğalgaz her sanayicinin hemen anında fabrikasına bağlantı yapabileceği şekle getirildi. Kanalizasyon, su, elektrik telleri kaldırımlar ve yolarla tüm alt yapısı tamamlanmış ülkemiz sanayicisine hazır hale getirilmiş bir OSB’si vardır. 1. etapta genelde ülkemizin yaklaşık yüzde 40 sanayi tipi rafını üreten sanayi tesisi şu an faal. Bunun yanında bir çorap fabrikası, ahşap üreten fabrikalar ve büyük bir bijuteri üreten fabrika faal. Türkiye’nin tamamı kova saplarını üreten fabrika şu an ilçemizde. Çin’e kadar bijuteri ihracatı yapılıyor” dedi.

"100 liralık bir yatırımla 110 lira sanayiciye geri dönüyor"

Başkan Sopacı, “Burada ise ihraç ürünleri olan birçok şeyi çevreyi kirletmeden ilçemizi daha temiz bırakabileceğimiz sanayi tesislerimizi OSB’ye kazandırıyoruz. 2. etap da dolmak üzere. Biz D-100 karayolu üzerinde olan OSB’mizin güney kısmını doldurmak üzereyiz. 3. etapta kuzey kısmında bin dönüm arazi üzerine yeni yatırımlar başlayacak inşallah. Buradan bütün sanayicilerimize şunu söyleyebilirim, ilçemiz dümdüz bir arazi üzerine OSB kurulmuş ve tüm altyapısı tamamlanmıştır. Samsun ve İstanbul’a 300 kilometre, Esenboğa havaalanına 100 kilometre uzaklıkta ve çok rahat otobanla bütün sanayicilerin ürünlerini pazarlayabilecekleri Bartın ve İnebolu limanına çok yakın otobanla gidilebiliyor. Çok rahat bu ürünleri pazarlayabilecekleri tam göbekte merkezi bir yer. 100 liralık bir yatırımla 110 lira sanayicinin geri döndürdüğü bir tesis kurabiliyor. O yüzden tüm sanayicilerimizi 3. etap OSB’ye davet etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"OSB’den 64 milyon dolar ihracat yapıldı"

Bölgenin oluşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarının çok büyük olduğunu kaydeden Sopacı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gururla söyleyebiliriz ilçemizin merkez nüfusu 10 bin. Köylerle beraber yaklaşık 20 bin nüfusumuz var ve bu nüfusla 64 milyon dolar ihracat yapan bir OSB oluştu ilçemizde. Şunu gururla söyleyebiliriz çöplükten dünyaya ihracat yapan bir OSB oluştu ve hızla gelişiyor. Bu yıl 11 fabrikamızın açılışı yapıldı. Daha sonrasında 4 fabrikamızın temellerini de attık. Bu yıl içinde 4 fabrikamızın sanayicimize tahsislerini yaptık. Çok hızlı gelişen bir bölgemiz var. İşsizlik hemen hemen sıfır düzeyine geldi. Çevreden hızlı bir şekilde göç alıyoruz. İnşallah daha da bölgenin hızla kalkındığı büyüdüğü refah seviyesinin hızla arttığı bir ilçe olmaya adayız. Anadolu’nun bağrından hızla gelişen ve gelişirken de çevreyi kirletmeyen bir sanayi kuruluşu olacak inşallah Çerkeş’te. Hedefimiz 4 bin işçi sayısına ulaşmak.”

Başkan Hasan Sopacı, bölgeden Rusya ve Çin başta olmak üzere Almanya, Fransa ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine ürünleri ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.
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