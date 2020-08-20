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Korona virüs vakaları artınca fındık bahçelerindeki tedbirler de arttırıldı

TRABZON’UN FARKLI MAHALLELERİNDE BULUNAN FINDIK ÜRETİCİLERİNİN AYAĞINA KADAR GİDEN FERRERO FINDIK, İÇERİSİNDE MASKE, ŞAPKA, ELDİVEN, DEZENFEKTEDEN OLUŞAN HEDİYE ÇANTALARI ÇİFTÇİLERE HEDİYE ETTİ.

Ekonomi 20.08.2020, 14:48
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Korona virüs vakaları artınca fındık bahçelerindeki tedbirler de arttırıldı

Karadeniz Bölgesi’nde son günlerde Korona virüs nedeniyle vakalar artınca yöre insanının yoğun olarak bulunduğu fındık bahçelerindeki tedbirler de artırıldı. Bu kapsamda Ferrero Fındık tarafından fındık hasadı yapan üreticilere içerisinde maskeden dezenfektana kadar bir çok temizlik ürünü bulunan sağlık paketi dağıtıldı.

Trabzon’da son günlerde Korona virüs vakalarında artış yaşanması üzerine Türkiye’nin en büyük fındık ihracatçısı konumunda olan Ferrero Fındık harekete geçerek yöre insanının yoğun olarak bulunduğu fındık bahçelerine yönelik bir çalışma başlattı. Ferrero Fındık yetkilileri içerisinde maske, şapka, eldiven, dezenfektandan oluşan kişisel hijyen paketini fındık bahçelerine giderek çiftçilere dağıttılar.

Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın’ın mesajının da yer aldığı hijyen paketini alan genç çiftçilerden Ali Peken, Ferrero yetkililerine teşekkür etti. Peken "Kendileri bize sürpriz hediye getirdiler sağ olsunlar. İçinde maskeden dezenfektana kadar her şey var. Bu dönemde bu hediye çok makbule geçti” dedi.

"Artık fındığı daldan değil yerden topluyoruz"

Fındık üreticilerinden Salim Sağlam da fındıktaki verimin arttırılmasında Ferrero’nun desteğine vurgu yaparak “Hediye paketinde pandemide kullanacağımız maskeler var, ilaçlamada kullanacağımız eldivenler var. Bir iki yıldır Ferrero mühendisleri sayesinde verdikleri kurslarda budamadan, ilaçlamaya kadar bir çok uygulamaları bize gösterdiler. Bu konularda halkımızı bilinçlendirdiler. Daha önce fındığı yerden toplama uygulaması yoktu. Artık bu yaygınlaştı. Dallar artık yerinde duruyor. Fındık işçisi dalları istediği yere çekiyordu dolayısıyla dallar kırılıp zarar görüyordu. Şimdi artık dallar zarar görmüyor. Bunların hepsi Ferrero’nun mühendisleri sayesinde oldu. Yerinde uygulamalarla halkımızı bilinçlendirdiler. Daha iyi daha kaliteli fındık yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Üreticilerden Yusuf Sak da paketin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek “Şu anda zaten fındık toplayacak olduğumuz için bu hediye bize sürpriz oldu. Fındık toplamaya gelecek olanlara dağıtacağımız için bizim çok iyi oldu. İçinde maske, şapka, eldiven, dezenfektan var. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Zaten daha önce de bize ilaçlama konusu olsun başka konularda olsun çok yardımcı olmuşlardı Bu pakette bizim için ayrıca sürpriz oldu” şeklinde konuştu.

Mevsimlik tarım işçileri de unutulmadı

Öte yandan Ferrero Fındık 2020 fındık hasadına katılan mevsimlik tarım işçilerin ve fındık çiftçilerinin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurarak 25 bin çiftçiye hijyen kiti (dezenfektan, maske, işçi eldiveni, şapka) Bin 920 mevsimlik gezici tarım işçisine bireysel hijyen pakedi (maske, sıvı sabun, kükürtlü sabun, dezenfektan, tırnak makası, eldiven, diş fırçası, diş macunu) 960 mevsimlik işçi çocuğunun temiz suya erişimini sağlamak amacıyla su matarası. 480 mevsimlik tarım işleri için Karadeniz Bölgesi’ne gelen aileye (hane başına) temizlik pakedi (bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, 2 kg dezenfektan, yanık kremi, karton bardak, kadın hijyen pedi) dağıtımı yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan bilgilendirici broşür ve afişler ile kişisel hijyenin sağlanması konusunda bilgilendirme çalışmaları Karadeniz’in Sakarya, Düzce-Zonguldak, Samsun, Ordu-Giresun, Trabzon illerinde görev alan 20 sosyal uzman tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmaların 2020 hasat dönemi boyunca devam edeceği kaydedildi.

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