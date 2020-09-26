Korona virüs toz biber fiyatlarını düşürdü

Türkiye’de biber üretimi açısından 2’inci sırada bulunan Kilis’te, lokanta ile restorantların aktif çalışmaması nedeniyle toz biber fiyatları düştü.

Türkiye’de en fazla biber üretiminin yapıldığı bölgelerden Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü, artar kaliteli biber ve salça çeşitleriyle adından söz ettiriyor. Biber üretiminde Türkiye’de Kilis ikinci sıraya bulunuyor.

“Toz biber fiyatları geçen yola oranla düşük”

Geçen yıl, kilosu 14-15 TL’den toz biber satılırken, bu yıl ise kilosu 8 - 12,50 TL’ye kadar düştü.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Bölgede kaliteli biber üretimi yapıldığını ifade ederek, “bu yıl rekolte çok iyi, pazarlama konusunda sıkıntı çekiliyor. Bunun nedeni ise pandemiden dolayı restorant ile lokantalar kapalı, en çok toz biberin tüketildiği yer lokantalar ve restorantlardır. Bunların kapalı olmasından dolayı talep azalıyor. Bu nedenle fiyatları düşürmektedir. Hasancalı bölgesinde 14 tane biber ve salça fabrikasının içerisinde bulunduğu Sanayi sitesi kurulacak. İçerisinde paketleme tesisleri de bulunacak. İhracata daha fazla biber gönderme şansımız olacak. Çiftçilerimiz biberi bilinçli şekilde üretiyor. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin Hasancalı’nın biberinden bahsederler. Şuanda toz biberin kilosu 8 ile 12.5 TL arasında satılıyor. Piyasada en yüksek toz biber fiyatı yine bu bölgenin biberidir” dedi.

Tarımda Biber üretiminin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özdemir, “ Kilis’te 16 bin 500 dekar alanda 31 bin ton biber üretimi yapılmaktadır. Kilis olarak Türkiye’de 2’inci sıradayız, hem üretim açısından, hemde verim açısından, Gaziantep üretim açısından birinci sıradadır. Gaziantep’te yaklaşık 43 bin dekar alanda 59 bin ton biber üretimi yapılıyor. Kahramanmaraş’da ise 13 bin dekar alanda 24 bin ton üretim yapılmaktadır” ifadesini kullandı.

Biberlerin kurutulması için yeri serilmesi nedeniyle adete her yer kırmızıya büründü.