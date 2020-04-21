Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
97811
ALTIN
377.156
DOLAR
6.9836
STERLİN
8.6042
EURO
7.5865

Korona virüs tarımın önemini ortaya koydu

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ (EİB) KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ, "KORONA VİRÜS İLE TARIMIN NE KADAR OLDUĞUNU SADECE BİZLER DEĞİL, DİĞER ÜLKELER DE ANLAMIŞ DURUMDA. HATTA BİZİM İHRACATIMIZDA ARTI VEREN TEK İHRACAT KALEMİ TARIM İHRACATIDIR" DEDİ.

Korona virüs tarımın önemini ortaya koydu

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ (EİB) KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ, "KORONA VİRÜS İLE TARIMIN NE KADAR OLDUĞUNU SADECE BİZLER DEĞİL, DİĞER ÜLKELER DE ANLAMIŞ DURUMDA. HATTA BİZİM İHRACATIMIZDA ARTI VEREN TEK İHRACAT KALEMİ TARIM İHRACATIDIR" DEDİ.

21 Nisan 2020 Salı 14:12
5 Okunma
Korona virüs tarımın önemini ortaya koydu

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Korona virüs ile tarımın ne kadar olduğunu sadece bizler değil, diğer ülkeler de anlamış durumda. Hatta bizim ihracatımızda artı veren tek ihracat kalemi tarım ihracatıdır" dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online basın toplantılarının ilk konuğu EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi oldu. Toplantıya 25 ekonomi muhabiri katılırken, gündeme ve sektörlere ilişkin konular ele alındı. Korona virüs salgını sürecinde ihracat açısından en güçlü olan sektörün tarım olduğunu aktaran Başkan Eskinazi, “Korona virüs ile tarımın ne kadar olduğunu sadece bizler değil, diğer ülkeler de anlamış durumda. Hatta bizim ihracatımızda artı veren tek ihracat kalemi tarım ihracatıdır. Bu açıdan gelecekte tarıma daha çok önem vermemiz gerekir” diye konuştu.

"Gerekli adımlar atılacaktır"

Salgın sonrası hükümetlerin tüm politikalarını gözden geçireceğini söyleyen Başkan Jak Eskinazi, “Bizim de tarım politikalarımızın gözden geçirilip tarımda yine ön plana çıkan bir ülke olmamız için gerekli adımlar hızla atılacaktır. Salgında şunu da gördük ki, Türkiye gıda konusunda diğer ülkelere göre çok daha iyi bir konumda. Fakat salgın sürecinde yurt içinde ihtiyaç duyulan bazı ürünlere karşı ihracata yönelik kısıtlamalar gelebilir” ifadelerini kullandı.

En kötülerden biri tekstil

Tekstil ve konfeksiyonun ihracat konusunda şu an için en kötü sektörler arasında yer aldığını da kaydeden Eskinazi, şöyle konuştu:

“Nisan’ın 15 günlük sürecinde tekstil sektörü yüzde 70, konfeksiyon sektörü ise yüzde 60 ihracat düşüşü yaşadı. Önümüzdeki süreçte Avrupa’da bazı mağazaların açılmış olması, ayrıca maske ve koruyucu tulumların ihracatının önünün açılması ile sektörün kendini toparlayacağını ve ihracattaki düşüş rakamlarında toparlanma olacağını tahmin etmekteyiz."

"İstihdamda kesilmeler olabilir"

Önümüzdeki sürece ilişkin görüşlerin de paylaşan Eskinazi, şunları söyledi:

“İstihdam konusunda özellikle emek yoğun sektörlere baktığımızda, korona virüs salgını sonrası çalışma şartları farklılaşacağı için bazı işletmelerde eksilmeler olabilir. Ama bu süreçte Türkiye’nin dışa bağlı olduğu bazı ürünleri üretmesi, bunu da kısa sürede başlatması gerektiğini gördük. Özellikle ara mamul malların ithalatında ülkemiz artık daha temkinli olacaktır. Hatta bu tür ürünlerin Türkiye’de üretilmesi sağlanacaktır.”

"Ege Bölgesi çok etkilenmeyecek"

Korona virüs sonrası için tarım sektöründe bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Eskinazi şöyle devam etti:

“Ege ve İzmir’de pamuk fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekiminde biraz azalmalar olacak. Otomotiv yan sanayi çalışmaya devam ederken, mermer sektöründe de satışlar başladı. Ambalaj sektörü ise 24 saat çalışıyor. Hatta şu anda en önemli sektörlerden biri. Tüm bu noktaları dikkate aldığımızda salgının Ege Bölgesi’ne çok büyük etkisi olmayacaktır.”

Ege’nin ihracatı yüzde 23 azaldı

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Türkiye’nin ihracatı Mart ayında yüzde 17’lik düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar oldu. 1 Ocak-19 Nisan döneminde ise Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 44 milyar 235 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 4 ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Türkiye’nin ihracatında 4,1 milyar dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya’yı 2,6 milyar dolarla İngiltere, 2,3 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 2,2 milyar dolarla İtalya izledi. Nisanın ilk 19 gününde Türkiye’nin ihracatı yüzde 47’lik düşüşle 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken Ege’nin ihracatı ise Nisan’ın ilk 15 gününde yüzde 23 azalarak 410 milyon dolar oldu. 1 Ocak-15 Nisan döneminde ise 3 milyar 659 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 179 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MUSTAFA BAKLAN; "AVRUPA'DA 20 BİN MARKETE KESİNTİSİZ ÜRÜN TEDARİK EDİYORUZ"
MUSTAFA BAKLAN; "AVRUPA'DA 20 BİN MARKETE KESİNTİSİZ ÜRÜN TEDARİK EDİYORUZ"
Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı
Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı
Petrolde tarihi düşüş
Petrolde tarihi düşüş

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim