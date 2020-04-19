Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98592
ALTIN
375.996
DOLAR
6.9414
STERLİN
8.6548
EURO
7.5416

Korona virüs süt üreticisinin hızını kesemedi

AKSARAY’DA KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN SÜT ÜRETİMİ HIZLA DEVAM EDİYOR.

Korona virüs süt üreticisinin hızını kesemedi

AKSARAY’DA KORONA VİRÜS SALGININA RAĞMEN SÜT ÜRETİMİ HIZLA DEVAM EDİYOR.

19 Nisan 2020 Pazar 11:00
7 Okunma
Korona virüs süt üreticisinin hızını kesemedi

Aksaray’da korona virüs salgınına rağmen süt üretimi hızla devam ediyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüse karşı etkin bir mücadele sergileyen Aksaray’da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte süt üreticileri inadına üretim mesajı verdi.

“İnadına üretmeye devem ediyoruz”

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, süt ve süt ürünleri üretiminde herhangi bir sorun olmadığına dikkat çekerek, salgına rağmen inadına üretim yaptıklarını ve devletin de her zaman üreticiye destek sağladığını söyledi. Başkan Kayan, “Korona virüse rağmen biz inadına üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda da devletimiz sağ olsun süt desteklerini üreticilerimizin hesabına yatırmış bulunmakta. Aksaray’daki yaklaşık 7 bin 500 üreticimize 4 milyon 135 bin lira hesaplarına ayın 17’si itibari ile aktarılmış durumdadır. Desteklemelerle üretmek için, hayvancılık için, çiftçilik için devletimiz her zaman üreticisinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Biz de üzerimize düşen üretme görevini elimizden geldiği kadarıyla yapıyoruz. Kimsenin süt ve süt ürünlerinde, sütlü gıda ürünlerinde yetersiz kalacağını düşünmüyorum. Biz hala da üretmeye devam ediyoruz. Özellikle yem konusunda bazı sıkıntılarımız var. Devletimiz bu konuda da bize gerekli destekleri sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Üreticiler ise, “Korona virüse rağmen biz çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Devletimiz sağ olsun teşviklerimizi de ödüyor. O yönden de sıkıntımız yok. Devletimiz var olsun milletimiz sağ olsun” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt dışı ÜFE martta arttı
Yurt dışı ÜFE martta arttı
Altın yeni haftaya düşüşle başladı
Altın yeni haftaya düşüşle başladı
İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor
İç piyasaya sürülmeyen limon çürüyor

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim