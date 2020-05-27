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Korona virüs somon balığı ihracatını etkiledi

ALMUS BARAJ GÖLÜNDE BULUNAN 20’YE YAKIN BALIK ÇİFTLİĞİNDE YILDA YAKLAŞIK 5 BİN TON BALIK ÜRETİLİYOR.

Korona virüs somon balığı ihracatını etkiledi

ALMUS BARAJ GÖLÜNDE BULUNAN 20’YE YAKIN BALIK ÇİFTLİĞİNDE YILDA YAKLAŞIK 5 BİN TON BALIK ÜRETİLİYOR.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:47
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Korona virüs somon balığı ihracatını etkiledi

Tokat’ın Almus ilçesi baraj gölünde üretilen somon balığı ihracatının korona virüs salgını nedeniyle durması sonucu üreticiler zor günler geçiyor.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken Türkiye ’de de pandemi su ürünlerini de etkiledi. 2020 yılında ihracat artışı bekleyen balık çiftlikleri yaşanan korona virüs salgını sebebiyle hem yurt içi hem dış piyasada daralma yaşadı. Tokat’ın Almus ilçesinde başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine firmalar aracılığı ile ihraç edilen balık satışı durdu. İç piyasaya yönelen balıkçılar ellerindeki balıkları maliyetine satıyor. 20’ye yakın balık çiftliğinin bulunduğu Almus Baraj gölünde yılda yaklaşık 5 bin ton balık üretiliyor.

İhracatın önünün açılmasını bekliyorlar

Balık Üretim Tesisi Sahibi Su Ürünleri Mühendisi Erdem Karaalioğlu, tesislerinde yıllık 250 ton civarında balık üretimi yaptıklarını söyledi. Korona virüs salgını dolayısı ile Norveç somonu fiyatının düştüğünü belirten Karaalioğlu, ayrıca ihracat yapan ülkelerin satamadıkları balıkları kendi ülkelerinde iç piyasaya sunduğuna dikkat çekti. Bu nedenle somon balığı üretimi yapan ülkelerde balık fiyatlarının düştüğünü ifade eden Karalioğlu, ihracatın önünün açılmasını beklediklerini ifade ederek, “İç piyasada somon balığı bu aylarda maliyetinin biraz üstünde kar marjı ile satılıyordu. Yurt dışı piyasası hastalıktan dolayı durduğundan, iç piyasaya 3-4 bin ton fazla balık girmesi nedeniyle fiyatlar yarı yarıya düştü. Maliyetinin altında satan arkadaşlar var. Vatandaş balığı ucuza yiyor ama gelecek sene 100 üretici varsa 50’si yok olacak. Diğer 50’si ise ebat olarak, teknolojik olarak düşecekler. Dolayısı ile Tarım Bakanlığından yurt dışındaki piyasayı açmasını ve yurt dışından ülkemize giren Norveç somununa sınırlama getirmesini bekliyoruz” dedi.

Marketlere sunulan balık fiyatlarından üreticilerin zarar ettiğini ifade eden Karaalioğlu, “Marketler aynı kar marjı ile satış yapıyor. Bu şekilde tüketmek gelecek sene balık olmayacağı anlamına geliyor” diye konuştu.

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