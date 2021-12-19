Korona virüs sinema sektörünü vurdu: O firmaya iflas davası açıldı

Korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen sinema şirketlerinden Sinerema Sinema şirketine iflas davası açıldı.

Korona virüs sürecinde alınan kısıtlama kararlarından en çok etkilenen sektörlerinden biri de sinema sektörü oldu. Uzun süre kapalı kalan bazı sinema şirketleri iflas kıskacına girdi. İcraburada.com sitesinden yer alan şartnameye göre Sinerema Sinema şirketine iflas davası açıldı. 26 Ocak 2022 tarihinde saat 11.25’de görülecek dava, sinema sektörünün bu durumdan olumsuz etkilendiğinin en büyük kanıtlarından biri oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İcraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, son günlerde icralık olan sinema şirketlerini şartnamelerde gördüklerini belirterek, “Tabii ki bu durum gerçekten çok üzücü. Sinema kültürü uzun yıllardan bu yana ülkemizde var olan bir kültürdü. Covid-19 ile birlikte sinema sektörü büyük yara aldı ve sinema şirketlerinin iflas dosyaları şartnamelerde yer almaya başladı. Vatandaşlar kapalı alanlarda uzun süre kalmak istemiyorlar ve bunun neticesinde sinema sektörü de sekteye uğramış durumda. Bildiğiniz gibi sinemaya giden bir kişi en az 2 ila 3 saat aynı ortamda kalıyor ve bu kadar uzun süre kapalı bir alanda kalmak istemeyen vatandaşlar da sinemaya gitmeyi tercih etmiyor” dedi.

Çakı, ilerleyen dönemde sinema ve benzeri sektörlerdeki şirketlerin iflas ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlatarak, icralık dosyaların yeni dönemde farklı sektörlerde artabileceğine dikkat çekti.