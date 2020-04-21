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Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi

KORONA VİRÜS SALGINI SEBEBİYLE KARADENİZ BÖLGESİ DIŞINDA OLUP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ SEBEBİYLE BÖLGEYE GELEMEYEN ÜRETİCİLERİN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BELGESİNİ İSPAT ETMESİYLE BÖLGEYE GELEBİLECEĞİNİ AÇIKLANDI.

Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi

KORONA VİRÜS SALGINI SEBEBİYLE KARADENİZ BÖLGESİ DIŞINDA OLUP KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ SEBEBİYLE BÖLGEYE GELEMEYEN ÜRETİCİLERİN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BELGESİNİ İSPAT ETMESİYLE BÖLGEYE GELEBİLECEĞİNİ AÇIKLANDI.

21 Nisan 2020 Salı 16:19
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Korona virüs fındık ihracatını engelleyemedi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, "01 Eylül 2019-19 Nisan 2020 döneminde 266 bin 300 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 758 milyon dolar döviz geliri elde etmek suretiyle geçen yıla göre miktarda 62 bin 480 ton, değerde ise 578 milyon dolar artış yakalanmıştır. Sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılması beklenmektedir" dedi.

Sevinç, korona virüs salgını sebebiyle Karadeniz Bölgesi dışında olup korona virüs tedbirleri sebebiyle bölgeye gelemeyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini ispat etmesiyle bölgeye gelebileceğini açıkladı.

Sevinç, yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının önlenmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerek Sağlık Bakanlığı gerekse devletimizin diğer kurumları tarafından etkin ve başarılı bir mücadele verildiğini, yerinde ve zamanında alınan tedbirler çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede hayatın tekrar normale dönmesinin beklendiğini belirtti,

Küresel ölçekte etki göstermesi sebebiyle korona virüs salgınının tüm dünyada ticareti yavaşlattığını ve ülke ekonomilerini de doğal olarak olumsuz yönde etkilediğini belirten Sevinç, fındık gibi hiçbir ithal girdi kullanılmaksızın ülkeye döviz girdisi sağlayan ürünün maksimum verimle üretilebilmesi için elzem olan gübreleme, ilaçlama ve bahçelerin bakımı açısından Nisan-Mayıs aylarının önemli olduğuna dikkat çekti.

“ÇKS belgesini ispat eden bölgeye gelebilir”

Bahçe bakımlarının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Sevinç, şu açıklamayı yaptı:

“Esasen, virüsle mücadelede bu hususlar da göz önünde bulundurularak tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmamış olması takdire şayan olmakla birlikte, Karadeniz bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunmasının üretimi olumsuz etkilemesine izin vermeyecek önlemler alınmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, gurbette bulunan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine ulaşamayan üreticilerimize ait fındık bahçelerinde gerekli tarımsal uygulamaların gerçekleştirilebilmesini temin etmek amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olduklarını belgelemek kaydıyla ikamet ettikleri il dışındaki bahçelerine ulaşım izni verilmesi, ayrıca ilgili meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçelerde yapılacak bu gibi zorunlu tarımsal uygulamalar için üreticilere destek verecek gerekli düzenlemelerin organize edilmesi hayati önem taşımaktadır. Sevindirici bir gelişme olarak paylaşmak isteriz ki, bu süreç şu ana kadar fındık ihracatımızda herhangi bir azalışa neden olmamış ve 01 Eylül 2019-19 Nisan 2020 döneminde 266 bin 300 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 758 milyon dolar döviz geliri elde etmek suretiyle geçen yıla göre miktarda 62 bin 480 ton, değerde ise 578 milyon dolar artış yakalanmıştır. Sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılması beklenmektedir."

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