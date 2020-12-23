Korona aşısının KDV oranı belli oldu

Korona virüs salgınına çare olacak aşılar dünyada uygulanmaya başladı.

Türkiye'de de uygulanacak aşılar için önemli bir karar alındı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kovid-19 aşılarında KDV yüzde 1 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle yüzde 1 KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasına karar verildi.