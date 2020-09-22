Korkutucu haftanın devamında

Dün küresel ölçekte gelen satış dalgasından sonra haftanın kalanı merakla bekleniyor. Asya borsaları hafif de olsa satıcılı seyrini sürdürüyor. Dolar/TL’de gözler yine Perşembe günü toplanacak olan Para Piyasası Kurulu’nda olacak. 7,64 seviyesinin üzerini gören kurda TCMB üzerindeki faiz arttırımı baskısı da, Borsa İstanbul üzerindeki satış baskısı da hafta boyunca kendisini hissettirecektir. Bugün ve haftanın devamında piyasaların dün yaşadığı kadar olmasa da satıcılı seyretmesini bekliyoruz. Sabah seansında ise dün yaşanan fiyatlamalardan sonra kısa süreli de olsa bir tepki alımı dalgası görebiliriz.

Bugün Fed başkanı Powell konuşacak. Geçen haftanın son günlerinde yapılan FOMC toplantısından sonra Amerika’nın uzun ve belirsiz bir toparlanma sürecinde olduğunu söyleyerek bu hafta yaşanan satışların fitilini ateşleyen Fed başkanı bugün Kongre’de kanun yapıcıların sorularını yanıtlayacak. Powell’dan sonra dün Lagarde’ın da benzer mesajlar vermesiyle piyasalar, merkez bankası başkanlarından bekledikleri rahatlatıcı ve güven verici mesajları alamamıştı.

Satır Başları:

Konut fiyatları Ağustos’ta %3,4 arttı. Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi , Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,38, geçen yılın aynı ayına göre ise %19,65 oranında nominal artış gösterdi.

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi , Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,38, geçen yılın aynı ayına göre ise %19,65 oranında nominal artış gösterdi. ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD'de kamu borcunun GSYH'ya oranının yıl sonunda %98 olacağını öngördü . Bütçe açıklarında artışların devam etmesine bağlı olarak borç/GSYH oranının 2021'de %104'e çıkacağını tahmin eden CBO, bu oranının 2050 sonunda %195'e ulaşmasını bekliyor

. Bütçe açıklarında artışların devam etmesine bağlı olarak borç/GSYH oranının 2021'de %104'e çıkacağını tahmin eden CBO, bu oranının 2050 sonunda %195'e ulaşmasını bekliyor Fitch Solutions, bugün TSİ 11.45'te Covid-19 salgını ve önemli yapısal zorluklar çerçevesinde Türkiye'nin makroekonomik görünümünün tartışılacağı bir webinar düzenleyecek.

Tarih GMT Ülke Gösterge Önceki 22.09.2020 10:00 TR (Türkiye) TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi 59,6 22.09.2020 17:00 US (ABD) İkinci el konut satışları 5,86

BİST 100:

Dün endeksin 1087,03 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1115,14 ve en düşük 1085,73 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %2,24 azalışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 16,426 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1076,79 - 1066,56 - 1047,38

Direnç: 1106,2 - 1125,38 - 1135,61

Şirket Haberleri:

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket mülkiyetinde bulunan İstanbul-Avcılar ve Ankara-Çankaya, 39.604 m2 yüz ölçümlü arsaların KDV Hariç 128mn TL (KDV Dahil 151mn TL) bedel üzerinden e-ihale ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsalar için 18.09.2020 tarihinde toplam KDV Hariç 149,9mn TL (KDV Dahil 176,9mn TL) teklif gelmiştir. Söz konusu arsaların nihai satış işlemleri devam etmektedir.

Koç Holding (KCHOL, Nötr): Yönetim Kurulu tarafından, Vehbi Koç Vakfı'nın sahibi olduğu 327.598,01 TL nominal değerli Arçelik A.Ş. (ARCLK, Nötr) payının 7.416.819 TL ve 677.947,33 TL nominal değerli Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO, Nötr) payının 59.828.852 TL bedel karşılığında, nakden ve peşin olarak satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir ve ödeme işlemleri bugün tamamlanmıştır.

ARD Bilişim (ARDYZ): Şirket, Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile "Yedekleme Sistemleri İçin İlave Disk Alımı" işine ait sözleşmeyi 1.958.000 TL + KDV bedelle 21.09.2020 tarihi itibariyle imzalamıştır.

SAN-EL Mühendislik (SANEL): Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı finansal tablolarda yer alan Hisse Senetleri İhraç Primlerinden karşılanmak suretiyle 13.225.000,00 TL'den 18.255.333 TL'sına artırılması dolayısıyla ihraç edilecek 5.030.000,00-TL ( Beş Milyon Türk Lirası Otuz Bin Türk Lirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36 / 738 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

USDTRY:

Güne 7,6343 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,6457 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,6636 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,5822 - 7,5298 - 7,5008

Direnç: 7,6636 - 7,6926 - 7,7450

EURTRY:

Güne 8,9795 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,9814 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,9390 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 8,9390 - 8,8911 - 8,8618

Direnç: 9,0162 - 9,0455 - 9,0934

EURUSD:

Güne 1,1771 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1747 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1711 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,1711 - 1,1651 - 1,1569

Direnç: 1,1853 - 1,1934 - 1,1994

XAUUSD:

Güne 1911 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1907 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1878 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1878 - 1844 - 1805

Direnç: 1951 - 1990 - 2025

BRENT:

Güne 42,23 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 41,77 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne satıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk destek 41,23 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 41,23 - 40,3 - 39,17

Direnç: 43,29 - 44,42 - 45,36