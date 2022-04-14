Korkulan oldu, kayısı bahçelerini don vurdu

Malatya’da gece sıfırın altında seyreden sıcaklık sebebiyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi.

Türkiye’deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya’da gece sıfırın altında seyreden sıcaklık sebebiyle bazı kayısı bahçelerinde don meydana geldi. Başta Akçadağ ilçesi olmak üzere kent genelinde hasarın büyük olduğu ileri sürülürken, dondan etkilenen üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu Mahallesi’nde incelemelerde bulunan kayısı esnafı ve üreticisi Cahit Leventoğlu, kent genelinde hasarın büyük olduğunu belirtirken, mahalle muhtarı ise Akçadağ bölgesinde hasarın tahmin edilenlerden çok daha fazla olduğunu ifade ederek yetkililerden yardım talebinde bulundu.