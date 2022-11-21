Kore Tarım Teknolojileri Tanıtım Ajansı Growtech Eurasia 2022’de stant kurdu

Kore Tarım Teknolojileri Tanıtım Ajansı, Growtech Eurasia 2022’de Kore standı kurduğunu duyurdu.

Kore Tarım Teknolojileri Tanıtım Ajansı (KOAT) Growtech Eurasia 2022’de Kore standı kurdu. Yapılan açıklamaya göre, Kore Tarım Teknolojileri Tanıtım Ajansı Başkanı Ahn Ho-geun, 23-26 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek tarım fuarında (Growtech Eurasia 2022) Kore standı kuracaklarını bildirdi.

Fuarın, 25 ülkeden 510 şirketin katıldığı ve 125 ülkeden 50 bin kişinin ziyaret ettiği Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan uluslararası bir tarım fuarı olduğu belirtildi. Kurulacak Kore standında 5 tarım malzemeleri şirketi, 2 akıllı çiftlik şirketi ve 1 tohum şirketi dahil olmak üzere ülkenin önde gelen 8 tarım ekipmanı şirketi yer alacak. Kore standının tarım sektöründe küresel pazara giriş için bir can suyu görevi görmesi beklendiği bilgisi verildi.

Ahn Ho-geun, "Artan uluslararası petrol fiyatları, faiz oranları ve döviz kurları nedeniyle yerli ihracatçıların ticaret koşulları zorluklar içeriyor. Bu yüzden yurt dışı alıcılarla bir araya gelme fırsatı çok sınırlı" dedi.