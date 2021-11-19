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Kore Büyükelçisi Won Ik Lee: “Gerekli tanıtımlar yapılırsa büyük bir Koreli turist patlaması olur”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee’yi makamında kabul etti. Vali Yazıcı, pandemi döneminde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında geldiklerini ve güvenli turizm nedeniyle çok tercih edildiklerini vurgularken, Koreliler için tanıtımın önemli olduğuna işaret eden Büyükelçi Lee, “Gerekli tanıtımlar yapılırsa Koreliler gelip beğenir ve bunu anlatırsa büyük bir Koreli turist patlaması olur” dedi.

Ekonomi 19.11.2021, 15:55
Kore Büyükelçisi Won Ik Lee: “Gerekli tanıtımlar yapılırsa büyük bir Koreli turist patlaması olur”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee’yi makamında kabul etti. Vali Yazıcı, pandemi döneminde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında geldiklerini ve güvenli turizm nedeniyle çok tercih edildiklerini vurgularken, Koreliler için tanıtımın önemli olduğuna işaret eden Büyükelçi Lee, “Gerekli tanıtımlar yapılırsa Koreliler gelip beğenir ve bunu anlatırsa büyük bir Koreli turist patlaması olur” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Kore Büyükelçiliği ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğinde ’Türkiye-Kore Dostluk Ormanı oluşturulduğunu ve fidan dikim töreni düzenlendiğini aktaran Büyükelçi Lee; “2020 Tokyo Olimpiyatları’nda, Kore-Türkiye Kadın Voleybol çeyrek final maçında, Filenin Sultanları yenildikten sonra ağladılar. Yangınlardan dolayı halklarına mutlu bir haber veremeyecekleri için bu durum Kore basınında büyük yankı uyandırdı ve bağış kampanyası başlatıldı.140 bin fidan bağışı Kore halkı tarafından ÇEKUT’a bağışlandı ve biz de dikim için Antalya’yı önerdik. Bu etkileşim ile Antalya’ya daha fazla Koreli turist çekmek istedik. Ayrıca Kore firmaları Türkiye’de yangından zarar gören insanlar ve bölgeler için bağış yapmak istiyorlar sizin vesileniz ve yönlendirmenizle bunu da yakın zamanda gerçekleştirmek isteriz” dedi.

Vali Ersin Yazıcı, 10 gün boyunca devam eden Manavgat yangınının çok zor bir dönem olduğunu belirterek; “Bizi unutmayıp, böyle bir nezaket örneği gösteren Kore halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Hem yaralarımızı sarmış oldunuz hem acılarımızı paylaştınız” ifadelerini kullandı.

“Bütün Korelileri Antalya’ya bekliyoruz”

Antalya’nın Akdeniz ülkeleri içerisinde en kaliteli ve en güvenli turizm hizmetini verdiğini, turizm konusunda çok iddialı olduklarını vurgulayan Vali Ersin Yazıcı; “422 tane 5 yıldızlı otel ve 680 bin yatak kapasitesi ile Akdeniz’de en kaliteli en güvenli turizm hizmetini veren ülkeyiz. Antalya, turizmi bilen bir şehir, hizmet sektörü noktasında gerçekten en üst düzeyde hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde bile ciddi sayıda misafirimiz geldi çünkü hem güvenliğe dikkat ettik hem de hizmet kalitemiz çok üst düzeyde. Bütün Korelileri de Antalya’mıza bekliyoruz” dedi.

“Büyük bir Koreli turist patlaması olur”

Antalya’yı çok sevdiğini ve daha çok Koreli turistin Antalya’ya gelmesini istediğini söyleyen Büyükelçi Lee de “Kore’nin 50 milyonluk bir nüfusu var. Çok büyük bir ülke değil ama yurt dışına seyahat için çıkan nüfus çok fazla, bir de Koreliler tatile çıktığında çok para harcıyorlar. Türkiye’ye yılda 200 bin Koreli turist geliyor. Koreliler Türkiye’yi sadece tarihi yerleri ile tanıyor. Yapılan tanıtımlarla Antalya’nın sadece tarihten ibaret olmadığını gösterilirse daha çok Korelinin Antalya’yı tercih edeceğini düşünüyorum. Burada pek çok otelci ile görüştüm. Antalya, Koreliler için çok cazip bir yer çünkü Koreliler golf oynamayı seviyor. Ayrıca Antalya’da sahil ve Side gibi tarihi yerler de var. Dolayısıyla ailecek gelinebilecek bir yer. Koreliler için tanıtım çok önemlidir. Gerekli tanıtımlar yapılırsa Koreliler gelip beğenir ve bunu anlatırsa büyük bir Koreli turist patlaması olur” şeklinde konuştu.

Kore ile Türkiye arasındaki ilişkinin sadece turizmden ibaret olmaması gerektiğini ifade eden Büyükelçi Lee “İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istiyoruz. Var olan ticareti daha da çok arttırmak istiyoruz. Sizin iş birliğinizle bu ticari dengesizliği ortadan kaldırmak için çalışmaya hazırız” diye konuştu.

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