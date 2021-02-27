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Konya’nın coğrafi işaret belgeli Çetmi Şeker Fasulyesi, Almanya’ya ihraç edildi

Konya’nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerinden olan Beyşehir ilçesinde üretimi yapılan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin Almanya’ya ihraç edilmeye başlandığı bildirildi.

Ekonomi 27.02.2021, 14:33
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Konya’nın coğrafi işaret belgeli Çetmi Şeker Fasulyesi, Almanya’ya ihraç edildi

Konya’nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünlerinden olan Beyşehir ilçesinde üretimi yapılan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin Almanya’ya ihraç edilmeye başlandığı bildirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde Konya’dan yurtdışına ihracata gönderilen ürün çeşitliliğinin giderek artış kaydettiği belirtildi. İhracata giden ürünlere il genelinden her geçen gün bir yenisinin eklendiğinin vurgulandığı açıklamada, "Sofralarımızın vazgeçilmezi, yöresel lezzetimiz artık yurt dışında. İlimizde bir ilk yaşanarak coğrafi işaret belgesi almış 9 adet tescilli üründen birisi olan Akçabelen (Çetmi) şeker fasulyesinin ilk ihracatı Almanya’ya gerçekleştirilmiştir" denildi.

Fasulye üretiminde Konya ilinin birinci sırada olduğunun da hatırlatıldığı açıklamada, "Fasulye üretiminde 1. sırada olan Konya ilimizde, 2020 yılı TÜİK verilerine göre yaklaşık olarak 62 bin 400 ton fasulyenin üretimi gerçekleştirilmiştir. Beyşehir ilçemize bağlı Akçabelen Mahallesinde üretim yapan çiftçiler, arazilerin küçük ve parçalı olmasına rağmen Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatif kanalıyla birlikte hareket ederek üretimini yaptıkları ve coğrafi işaret tescili aldıkları Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesinin ihracatçı bir firma kanalıyla Almanya’ya ihracatını gerçekleştirmiştir. İhracatçı firma tarafından il müdürlüğümüze yapılan başvuruya istinaden; İl müdürlüğümüze bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli inspektörler tarafından firmaya ait bir depoda 5996 Sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrol ve denetimler neticesinde Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihracat işlemleri tamamlanmış ve ilimizden ilk coğrafi tescilli ürünün ihracatı gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bu arada, Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar da, yörede yetiştirilen coğrafi işaret belgesine sahip Çetmi Şeker Fasulyesi’nin ilk kez yurtdışına satışının sunularak ihracatının gerçekleştirilmesinin sevinç ve haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ünüvar, yakın gelecekteki hedeflerinin ise daha çok üretimle daha çok ülkeye ürün göndermek olduğunu sözlerine ekledi.
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