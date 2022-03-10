Konya’da marketlere ayçiçekyağı denetimi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın hakkını korumak, stokçuluk ve fahiş fiyatlandırmanın önüne geçmek için ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada yayılan haberlerde, Türkiye’de birkaç haftalık sıvı yağ stoku kaldığı, mevcut sıvıyağların ise fiyatlarının birkaç kat yükseleceği söylentisi ile vatandaşlar marketlere akın etmişti. Vatandaşların özellikle sıvıyağ alırken mağdur olmaması amacıyla Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki zincir marketler ve marketlerde kontroller başlattı. Zabıta ekipleri, yağ stok durumları ve satış miktarları hakkında bilgi alıp etiket ve kasa fiyatlarını kontrol ediyor. Denetimler de bazı marketlerde raf fiyatı ile kasa fiyatının birbirini tutmadığı bazı marketlerde ise aynı ürün için iki ayrı etiket bulunduğu gözlendi. Zabıta ekipleri bu marketlerde işlem yaparak tutanak tuttu. Zabıta ekiplerinin denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve karşılaşılan tüm olumsuzlukların Ticaret İl Müdürlüğüne tutanakla iletileceği öğrenildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için denetimlerimizi sürdüreceğiz. Stokçuluk için marketlerin depoları da kontrol ediliyor. Akşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.