Konya Yolu Tünelinin Sonunda Işık Göründü…

İnşaatı devam eden Konya Yolu Gölbaşı İlçe Merkezi Alt Geçit Projesi’ni yakından inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 2018 yılında başlanan projede artık sona yaklaşıldığını söyledi. Yapılan lazer şov ve sinevizyon gösterimi eşliğinde devam eden ziyarette, kepçenin son vuruşu yapmasıyla tünelin sonundaki ışık göründü. Ay yıldızın tünelin bitiş noktasına yansıtıldığı sinevizyon gösterisi sonrası yaptığı konuşmada; Konya Yolu Projesi’nin hızlı bir şekilde ilerlemesi için Hükümet ile gerekli görüşmeler tamamlandıktan sonra çalışmalara başlandığını aktaran Ramazan Şimşek “Hükümetimiz Konya Yolu Projesi’nin hızlı bir şekilde yapılması için gereken tüm desteğini vermiştir. Çalışmalarımızı yakinen takip eden ve destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma Bakanlığımıza, Makimsan yöneticilerine ve projemizin hızlı bir şekilde ilerlemesi konusunda destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz kısa sürede tamamlanacak” açıklamasında bulundu.

Son aşamaya gelindi

Tamamlanacak olan Konya Yolu Projesi sayesinde ulaşımın rahatlayacağına vurgu yapan Ramazan Şimşek “Gölbaşımızın güzelliğine yakışan bir projemizde daha sona yaklaşmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz, yapım aşamasında verdikleri büyük özveri için özellikle Gölbaşılı hemşehrilerimiz ve bölge esnafımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza ise şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.