Konya Ticaret Odası ve Halkbank arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı” protokolü imzalandı

Protokolü Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Halkbank Konya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler ve Ticari Şube Müdürü Süleyman Kayan imzaladı.

Konya Ticaret Odası ve Halkbank arasında, Oda üyelerine ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı sağlayan “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı” protokolü imzalandı. Protokolü Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Halkbank Konya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler ve Ticari Şube Müdürü Süleyman Kayan imzaladı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı” anlaşmasının imzlandığını ifade ederek “Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan, güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla ulaşan esnek vadelendirmeyle yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden, malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak. Konya Ticaret Odası olarak, bu protokolü Halkbank Bölge Koordinatörlüğü ile imzalayarak, üyelerimizin bu imkânlardan yararlanmalarına olanak sağladık. Projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile şehrimizde iş birliği içinde çalıştığımız Halkbank Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler’e de teşekkür ediyorum" dedi.

Halkbank Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler de, ticari mal alım satımlarında iş dünyasına tahsilat güvencesi sağlayacak olan ve 18 aya kadar vade imkânı sunan protokolün iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

PROTOKOLÜN SATICI VE ALICI FİRMALAR İÇİN SAĞLANAN AVANTAJLAR

Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek.

Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.

Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak.

POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.

Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.

Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak.

Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.