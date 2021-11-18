Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları başladı

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Geleceğe yönelik teknolojilerde, özellikle de Türkiye’nin bazı alanlarda dünyanın en iyisi ve iyileri arasında olmaya oynaması gerektiğini, eğer bu bir istiklal ve istikbal meselesi ise bunun mutlak bir şart olduğunu özellikle tekrar tekrar vurguluyorum” dedi.

Konya Sanayi Odası tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinliğe, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayi sektöründe ana yüklenici ve tedarikçi firmaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha önemli konuma gelmiştir. Teknolojik bağımsızlığın bir altyapı bilim, araştırma, geliştirme, sanayinin buna entegre olması gibi bir zincirin art arda çalışması mutlak bir gerekliliktir. Bunları yaparken şu anda savunma sanayimizin geldiği nokta ile ilgili verilere baktığımızda gerçekten son 17-18 senedir, son dönemlerde de artan bir ivme ile giden güzel bir gidişatımız var. Ama içinden geçtiğimiz konjonktüre baktığımızda Türkiye’nin karşı karlıya olduğu tehditlere ve jeopolitik konumumuza baktığımızda, Türkiye’nin çok daha iyisini yapmasının bir gereklilik olduğunu, çok net görüyoruz. Savunma sanayinde yerlilik oranlarından bahsediyoruz, yükselen rakamlardan bahsediyoruz. Bu bir anlamda geriden koştuğumuz teknolojilerle ilgili bir veri olabilir. Ancak geleceğe yönelik teknolojilerde, özellikle de Türkiye’nin bazı alanlarda dünyanın en iyisi ve iyileri arasında olmaya oynaması gerektiğini, eğer bu bir istiklal ve istikbal meselesi ise bunun mutlak bir şart olduğunu özellikle tekrar tekrar vurguluyorum. O bakımdan da biz bazı alanları kendimize hedef seçip o alanlarda teknoloji derinliğini yakalamamız ve ürün bazında da sahaya oyun değiştirici, sürpriz etkisi yapıcı ve harekat alanında bizi üstün kılıcı bazı unsurları derhal devreye koymamız gerekiyor. Tabii bunlar hemen yarın olabilecek şeyler de değil. Bunları yapma çabamızda başta bilim, araştırma, geliştirme, uygulamalı bilimler, teknolojiye dönüştürülmesi, üretim metotları, yeni yaklaşımlar, bunların hepsinin bir arada düşünülmesi ve bahsettiğimiz bilim yuvaları, ar-ge kuruluşları, sanayicilerimizin toptan bu zinciri tamamlanmaları gerekiyor” dedi.

“Bu sistemi hep beraber güçlendirmemiz gerekiyor”

Savunma Sanayii Başkanı Demir şöyle devam etti:

“Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve üniversitelerimizle çok yakın bir işbirliği yaparak bu sistemi hep beraber güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada, evet bir piyade tüfeğimiz bile yoktu, 5 sene öncesine kadar Türkiye’nin kendi tasarladığı ve tamamen kendi ürettiği bir piyade tüfeği bile yoktu. O günden bugüne kendi tasarladığımız, kendi ürettiğimiz muhtelif kalibre, menzil ve kabiliyette tüfekler, hava savunma sistemleri, çeşitli akıllı mühimmatlarımız, yerden havaya, havadan yere, denizden denize muhtelif menzillerde roketlerimiz var ve milletçe başarıyla söyleyebilir ki uzaya da ulaşmış durumdayız. Ama bunlar bize cesaret vermeli, başarabiliriz duygumuzu tetiklemeli ama daha çok mesafe yürümemiz gerektiğiniz de hiçbir zaman unutmamalıyız. Onun için buradayız. Burada mevcut hiçbir kabiliyetin dışarda kalmaması gerektiğini vurgulamak için buradayız. Yurdumuzun her köşesinde saklı kalmış, gözden kaçmış hiçbir kabiliyetin geride bırakılmaması ve bu yürüyüşün toptan, el ele, kol kola bir milli yürüyüş, milli mücadele yürüyüşü, bu ruhla yapılmış bir yürüyüş olması gerektiğini vurgulamak için buradayız. İnşallah bunu daha da yayarak devam ettireceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları kapsamında Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ gibi ana yükleniciler ile Konya ve şehir dışından 90’ın üzerinde ana yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçinin stant açtığı sergi salonlarının açılışı yapıldı. Açılışa katılan heyet daha sonra sergi salonlarını gezerek, firmalar ve ürünler hakkında bilgi aldı.