Konya Ovası’nda pancarda olumsuzluk görünmüyor

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda, yaşanan kuraklığa rağmen pancar ekimi yapılan ve sulanan yerlerde fazla bir olumsuzluk görünmediği, pancar ve buna benzer alternatif ürünlerin olumlu seyrettiği bildirildi.

Konya Ovası’nda çiftçilerin alternatif ürün olarak yetiştirdiği ürün pancar haline geldi. 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovası hasat sezonunda yaklaşık 6 milyon ton tahıl üretimi yapılarak ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Son zamanlarda ova genelinde ekimi yapılan en zahmetli ürün olarak bilinen pancarda bu yıl olumsuzluk yaşanmayacağı ön görülüyor. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, “Sulu alanlarda baharlık ürün ekimi yaptığımız yerlerde pancar gibi ürünlerin ekimi yapıldığı yerlerde fazla bir olumsuzluk görünmüyor” dedi.

"Şuan pancar ve buna benzer alternatif ürünlerimiz olumlu seyrediyor"

Son zamanlardaki kuraklığın ovaya etkisini anlatan Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, “Yaz aylarında hiçbir şekilde yağış alamadığımız için üreticilerimiz açısından suya ister istemez mevcudundan daha fazla yükleniyoruz. Yer altı kuyularında daha çok su kullanıldı ve bu da gerek enerji maliyeti açısından dezavantaj oluşturdu gerekse de kıymetli suyumuzu daha fazla kullanarak suyumuzu daha fazla sorun haline getirdik. Tabii böyle bir kurak zamanda elimizde bir imkan varsa yer altı suyuna yüklenmeyeyim diyerek üretimden vazgeçme şansımız da yok. Şuan pancar ve buna benzer alternatif ürünlerimiz olumlu seyrediyor. Tek sıkıntımız fazla su kullanmak ve yer altı sularımızın daha alt seviyelere kadar düşmüş olması. Aksi halde baharlık yetiştirilen ürünlerde bir sıkıntı gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

Konya’nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Apil Avcı, “Normalde pancar ekimi Nisan ayının başında başlar. Normal Aralık ayındaki toprak hazırlığının ardından ekimi yapılır. Daha sonra sulaması yapılır. Ürünler çıktıktan sonra bazı ilaçlama yapılır, çapa yapılır, devamlı bakımı yapılır. Eylül ayında başlayan söküm zamanı Aralık ayına kadar devam eder. Pancar işi biraz zahmetli iş, emek istiyor. En büyük sorunumuz ise çapa, bazen çapa yaptıracak kişi bulamıyoruz. Çapalanmasa da olmuyor ama bu sorunu akıllı tohum sayesinde hafifletiyoruz, verimi de güzel bir ürün şimdilik” şeklinde konuştu.

“Çocuk büyütür gibi bakmak zorundasın”

Pancar üretiminin oldukça zahmetli olduğunu söyleyen çiftçi Avcı, “Dört çocuk büyüttüm ben ama bu pancarı da çocuk büyütür gibi bakmak zorundasın. Her yıl arkasından koşuyorsun bakımını yapıyorsun. Gerçekten ürünlerin içerisinde en zahmetlisi pancar. Çiftçilikte işini severek yapacaksın, yoksa olmaz yapamazsın. Sevgi, istemek, azim şart” dedi.

150 dekar alanda pancar üretimi yapan Avcı, “Evet, beni 150 dekar zorlamıyor ama bu alanda yapılan ekim ve hasat zamanında daha rahat olması için bazı ekipmanlar olmadığı zaman biz zorlanıyoruz zaman zaman. Ama ürünlerimiz şirketin istediği gibi verimli ve kaliteli olarak yetişiyor” diye konuştu.