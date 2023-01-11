Konutta ’Fiyatlar düşecek’ beklentisi zayıfladı

Uzmanlar, emtia ve arsa fiyatlarındaki artışın durmadığı sürece konut fiyatlarında düşüş beklemenin anlamı olmadığını, faiz kampanyasıyla birlikte ev sahipleri ve müteahhitlerin fiyat artışına gitmesinin de kabul edilemez olduğunu açıkladı. Elfi Gayrimenkul Broker’ı Özkan Aydemir, “Fiyatlardaki artışlar maliyetleri, maliyetler de satış fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fiyatlar düşecek diye beklemekten artık vazgeçelim. Ancak düşük faiz kampanyasını fırsat bilip fiyat arttıranları da görüyoruz. Bu kabul edilemez bir durum ” dedi.

İnşaat ve gayrimenkul sektörüne yönelik kampanyalar birbiri ardına açıklanıyor. Düşük ve orta gelir grubuna hitap eden ve sıfır daireleri kapsayan kampanyalar, ev sahibi olma hayali kuranlara önemli fırsatlar sunuyor. Diğer yandan yaşanacak hareketliliği fırsat bilen bazı art niyetli mülk sahipleri, kampanyaların açıklanmasıyla beraber mülklerinin fiyatlarında artışa giderek ev hayali kuranların hayallerini suya düşürüyor. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, Emtia, arsa ve işçilik maliyetlerindeki artışın durmadığı sürece konut fiyatlarında düşüş beklemenin anlamı olmadığını söyledi. Özkan Aydemir, "Sıfır konut ve onun tetiklediği ikinci el konutlardaki artış hız kesmeyecek. Geride bıraktığımız iki yılda bazı kalemlerde emtia fiyatları 5 kat arttı. Bazı kalemlerdeyse artışlar 10 kata kadar vardı. Bu artışlar sadece bizim ülkemizde hissedilmiyor, dünya genelinde de durum tam olarak bu şekilde. Emtia fiyatlarındaki artışlar maliyetleri, maliyetler de satış fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fiyatlar düşecek diye beklemekten artık vazgeçelim” dedi.

“Olan vatandaşın hayallerine oldu”

Konut alımına yönelik başlatılan kampanyaları fırsat bilen bazı mülk sahiplerinin, kampanya açıklanır açıklanmaz mülklerinin fiyatlarında yaptığı artışları asla kabul etmediklerine vurgu yapan Aydemir, sektör paydaşları olarak bu davranışı kabul etmediklerini söyledi. Aydemir, “Bu tarz art niyetli davranışlar, ev hayali kuran vatandaşları hayal kırıklığına uğratmaktan öteye gitmiyor. Bu süreçte olan vatandaşlarımızın hayallerine oldu, pek çok hayal gerçekleşemeden rüya oldu” ifadelerini kullandı.

Özkan Aydemir, şöyle devam etti:

“Açıklanan kampanyalar sektörde bir hareketlilik oluşturdu. Ülkemiz, hızla gelişen, büyüyen ve yabancı yatırımcıların çok sayıda mülk satın alımı yaptığı bir pozisyonda bulunuyor. Talepte bir düşüş beklenmiyor, beklemiyoruz. Aksine talebin arttığına her gün bizzat şahitlik ediyoruz. Belli nedenlerden dolayı konut fiyatlarında pahalılık olduğu algısı var. Bunun en önemli iki nedeni var. Birincisi gelir yetersizliği, ikincisi de finansmana erişim. Bir de yeni arsa geliştirmede yaşanan sorunlar var, fiyatların pahalılığına neden olan. Müteahhitler için yeni imar bölgelerinin oluşturulması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Kredi faiz oranlarındaki düşüş, anlamsız şekilde fiyatlarda yukarı yönlü harekete neden oluyor. Bunun önüne geçmek elzem. Devlet bankaları eski orandan devam etseydi ve kredi verseydi fiyatlar stabil kalma ihtimali daha yüksekti. Alımlar erteleniyor ama iptal olmuyor. Her kesimden vatandaşımız bütçesi el verdiğince alımını erteleyerek de olsa gerçekleştiriyor. Konut faizleri açısından dünyada durum bizdekinin tam tersine. Açıklanan düşük faizli alım kampanyaları önemli birer fırsat. Bu fırsatlardan istifade etmek gerekiyor.”