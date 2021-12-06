Konut ve oto ihtiyaçtan çok yatırım aracı oldu

Konutta maliyet, otomobilde çip krizi kaynaklı arzın azalması ev ve arabayı en cazip yatırım araçları arasına soktu. Otomobilde yeni üretimin azalması nedeniyle ikinci elde yüzde 100’e varan fiyat artışlarının bundan sonraki süreçte devam edeceği öngörüsü otomobil satışlarına ivme kazandırırken, konut tarafında da talep hızlandı. Leyla İlhan'ın Dünya'daki haberine göre, konutta kira bedeli kadar, satış fiyatlarının da artması 2018’den bu yana sektörden uzaklaşan yatırımcıyı yeniden gayrimenkule çekti. Son dönemde 16 bin TL’lerden başlayan metrekare fiyatlarına rağmen konut satışlarının kasım ayında da arttığı kaydediliyor. Ev fiyatlarında da 2022 yılında yüzde 50 seviyelerinde artış beklentisi, sektöre olan yatırımcı talebini artırıyor.

Pahalı konutta yabancı payı yüzde 15



Gayrimenkule yönelik talep yeni satışa çıkan projelere ilgiyi de artırdı. Bankaların müşteri hizmetlerinde başta gayrimenkul olmak üzere ev ve araba alımlarına yönelik transfer işlemlerinin yoğunlaştığı ifade ediliyor. Geçen yıllarda kasım aylarında sezona bağlı olarak ekim aylarına göre satışlarda yüzde 5-6 gibi düşüş yaşanırken, bu yıl kasım ayında yüzde 9’a yakın artış yaşandığını kaydeden emlakjet. com CEO’su Tolga İdikat, alım yapanların önemli bir kısmının yatırımcı olduğunu söyledi. Gayrimenkulün her zaman sağlam bir yatırım aracı olduğunu aktaran İdikat, “Yabancıların payı genel toplam içinde yüzde 4-5 seviyesinde. Ancak pahalı konutlarda yabancıların payı yüzde 15 seviyesine çıkıyor” dedi. Konut fiyatlarında 2022 yılında da en az yüzde 40 ila 50 arasında artış beklediklerini aktaran İdikat, artışın en az bir yıl daha süreceğini öngördüklerini ifade etti.

Maliyetlerde artış öngörüsü satışları da artırıyor



Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, mevduat faizlerinin düşmesi yanında dolar ve altının alınacak seviyelerin üstünde olduğu düşüncesinin yatırımcıları gayrimenkule yönelttiğini söyledi. Artan gayrimenkul fiyatlarının halen regüle olmadığını dile getiren Özyurt, “Yükselen maliyetlerden dolayı sıfır ile ikinci el konut arasında fiyat farkı oluştu. Maliyetlerden dolayı biri 10 TL iken diğeri 5-6 seviyesinde. Bu fark da tasarruf sahiplerine, yatırımcıya çok cazip geldi. Çünkü maliyetlerden fiyatların yükseleceğini öngörüyorlar bu da satışları daha da yükseltecek” yorumunu yaptı.

Yerli; dövizi, altını satıp konut alıyor



Döviz kurunun hızlı yükselmesi nedeniyle yabancı yatırımcının konut alma isteğinin arttığını aktaran Akkuş Grup ve BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “Eskiden 100 bin dolara aldığını artık 90 bin dolara alabiliyor. Yerli alıcı da elindeki dövizi ve altını satıp gayrimenkul alıyor” dedi. Sektör olarak hala alım fırsatı sunduklarını dile getiren Akkuş, “Çünkü yeni projeler maliyetlerden dolayı daha yüksek fiyattan çıkacak” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın müdahalesi eve talebi daha da hızlandıracak Kasım ayında en yüksek ciroyu yakaladıklarını aktaran Era Real Estate Türkiye Ülke Başkanı Alphan Manas, Merkez Bankası’nın piyasaya müdahalesinin doların 14’ün üstüne çıkmasını istemediğinin işareti olduğunu söyledi. Manas, bu durumun tasarruf amaçlı döviz alımını yavaşlatacağını, gayrimenkul ve ikinci el otomobil alımını ise artıracağını kaydetti.

Çeperlerde alımlar hızlanıyor



Merkezde artan fiyatlar alıcıyı ve yatırımcıyı çeperlere kaydırıyor. Küçükçekmece, Büyükçekmece gibi bölgelere talep artarken, Silivri Arnavutköy, Kemerburgaz, Güzelce gibi bölgelere doğru alımların hızlandığı bildiriliyor.

Motosiklet de yatırım aracı oldu!



Çip krizi nedeniyle arzı giderek azalan ve kura bağlı olarak fiyatı sürekli artan otomobil, en cazip yatırım araçlarından biri haline geldi. Memuru, emeklisi, esnafı para kazanmak için oto alım-satımına yöneldi. Bu kişiler, bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kâr etmeye çalışıyor. Öte yandan araba kadar motosiklet de yatırım aracına dönüştü. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, motosiklet talebinin yüksek olduğunu belirterek, “İnsanlar yatırım amaçlı ne bulursa alma yönünde. Otomobil ve ev gibi motosiklet de bir yatırım aracı oldu. Sektör, yılsonunda tarihi rekor bekliyor” diye konuştu.