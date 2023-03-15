Konut tercihlerinde artık aranan ilk kriter; dayanıklılık

Gayrimenkul sektörü deprem sonrası yeniden inşa sürecine odaklandı. Sektör, deprem endişesiyle değişen konut tercihlerinde ilk sıraya konulan dayanıklılık kriterini sağlamaya çalışıyor. Sektör temsilcileri ayrıca kentsel dönüşüme de ağırlık verilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek Gayrimenkul Emlak Fuarı’nın tanıtım toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıda muhtemel depremler için kentsel dönüşümün önemi, bina güçlendirme çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda öne çıkan detaylara göre, vatandaşların konut tercihlerinde kriterleri değişti. Deprem endişesinden kaynaklı konut alımında ilk olarak binaların sağlamlığına bakılıyor.

Öte yandan gayrimenkul sektöründe kentsel dönüşüm çalışmalarının da hız kazanması gerektiği düşünülüyor.

“İstanbul’da 1,5 milyon konut riskli durumda”

Gayrimenkul sektörü temsilcisi İsmail Altın, Kahramanmaraş’ta yaşanan 11 ili etkileyen deprem, kentsel dönüşüm süreçleri ve önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altın, ‘’Ülkemizde bulunan yaklaşık 38,4 milyon konutun 6,7 milyon adedi zayıf, güçlendirilmesi gereken konutlar. En önemli konumuz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün hızlandırılması ve bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor’’

dedi.

İstanbul’da bulunan 5,9 milyon konuttan 1,5 milyonunun riskli grupta olduğunu hatırlatan Altın, 300 bin adedinin ise acilen yıkılması gerektiğinin altını çizdi.

"Konut alımında birinci kriter dayanıklılık"

Depremler sonrası konuta bakış açısının da değiştiğini ifade eden Altın, ‘’Konut seçerken birinci kriter dayanıklılık oldu. Vatandaşların öncelikle 2000 yılı sonrasındaki binaları ve zemini araştırarak göz önüne getirmeye başladılar. Satılan konutların da şu anda villa tipi ve yatay mimari olarak satıldığı göze çarpıyor. Yüksek katlı olsa bile güçlendirilmiş olan binalara yönelen bir toplum görmeye başladık. Deprem sonrası toplumun daha çok bilinçlendiğini söylemek mümkün’’ dedi.

Altın, “İstanbul’da Avcılar, Zeytinburnu, Silivri gibi bölgeler birinci derecede deprem riski bulunan ilçeler. Şişli, Nişantaşı, Maslak gibi bölgeler ise zemini daha sağlıklı, kaya üzerine oturmuş daha sağlam bölgeler olarak göze çarpıyor. Avcılar, Zeytinburnu gibi riskli ilçelerden başka ilçelere talep artıyor. Kentsel dönüşümün devlet eliyle yerel yönetimlerin çalışmasıyla çözülmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

“Yabancılara konut satışı bilinçli şekilde yapılmalı”

Deprem sonrası yabancıların Türkiye’den konut alımının değişiminin de olduğunu belirten Altın, ‘’Türkiye’de deprem haberleri dünyanın dört bir yanında yankılandı, bilgi kirliliği de oldu. Ülkemizde bir deprem gerçeği var. Yabancıların bu haberler sonrası bakış açısında da değişiklikler oldu. Eskiden Araplar çok fazla yatırım yaparlardı. Şimdi Ruslar ve Avrupalı Araplar çok ciddi anlamda konut yatırımı yapmaya başladı. Öncelikli olarak kendi vatandaşlarımızın güvenli konutlara geçmesi gerekiyor. Yabancılara konut satışı bilinçli şekilde yapılmalı’’ şeklinde konuştu.