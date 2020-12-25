Konut sigortası hakkında sıkça sorulan 5 soru

Konut sigortası, ev ve evin içinde önemli olan tüm değerleri güvence altına alan bir sigorta türüdür. Sanıldığının aksine çok düşük bir maliyetle ev ve eşyaları güvence altına alan konut sigortasıyla ilgili kamuoyunda yanıtı merak edilen birçok soru bulunuyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, sıkça sorulan soruları ve bu soruların yanıtlarını paylaştı.

Generali Sigorta verilerine ve alınan geri bildirimlere göre konut sahipleri ve kiracılar arasında konut sigortasıyla ilgili merak edilen ve yanıt aranan sorular şu şekilde:

Konut sigortası pahalı mı?

Ülkemizde yıllarca birikim yapılarak alınan ve ciddi rakamlar ödenen konutların sigortalanma oranı sanıldığının aksine oldukça düşüktür. Bu durum konut sigortalarının yüksek maliyetli olduğu algısından kaynaklanmaktadır. Oysaki, çok düşük bir maliyetle konutlar güvence altına alınabilmektedir.

Konut sigortası yaptırmak için ev sahibi mi olmalıyım?

Konut sigortası yaptırmak için illaki ev sahibi olunması gerekmez. İster kiracı, ister ev sahibi konut sigortası yaptırarak varlıklarını güvence altına alabilir.

Konut sigortası poliçeleri neleri kapsar?

Konut sigortaları yangın, yıldırım, infilak, duman, dahili su, terör, fırtına, hırsızlık gibi birçok teminatı bir arada sunar. Ayrıca çilingir hizmeti, konutların korunması hizmeti, cam hizmetleri gibi birçok asistans teminatı da poliçelere ilave edilmektedir.

Antika, tablo gibi değerli varlıklar da sigorta teminatına dahil edilebilir mi?

Sigorta bedelleri konut sigortasına ait poliçede belirtilmek kaydı ile antika, tablo, değerli halı vb. varlıklar belirli limitler ile teminat altına alınabilir.

Konut sigortası depremi de kapsar mı?

Konut sigortası ve deprem sigortası sık sık birbiri ile karıştırılan 2 sigorta türüdür. Deprem sigortası her konut için yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür ve yalnızca depremin yarattığı zararları karşılar. Konut sigortası ise ek teminatlar kapsamında depremden kaynaklanan zararları güvence altına alır.