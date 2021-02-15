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Konut satışları yüzde 37,9 azaldı

Konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu.

Ekonomi 15.02.2021, 10:07
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Konut satışları yüzde 37,9 azaldı

Konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2021 Ocak ayında 10 bin 732 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2021 Ocak ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalış göstererek 10 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1’er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu. Hakkari ve Şırnak illerinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Diğer satış türleri sonucunda 59 bin 855 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2021 Ocak ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azalarak 59 bin 855 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 328 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 82,9 oldu. Ankara 5 bin 375 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 291 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 22 bin 268 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 azalarak 22 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 3 bin 746 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 649 konut satışı ile Ankara ve bin 233 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 48 bin 319 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 azalış göstererek 48 bin 319 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 920 konut satışı ve yüzde 20,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 72,6 oldu. Ankara 4 bin 986 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 bin 830 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2021 yılı Ocak ayında 2 bin 675 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021’de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye’den 459 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.

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