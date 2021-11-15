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Konut satışları yüzde 14,9 arttı

Konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu.

Ekonomi 15.11.2021, 10:05
Konut satışları yüzde 14,9 arttı

Konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde yüzde 15,2 azaldı

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 28 bin 49 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artış göstererek 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 109 bin 352 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 109 bin 352 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 876 bin 635 oldu.

İlk el konut satış sayısı 41 bin 914 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 41 bin 914 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,5 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 azalışla 329 bin 70 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 95 bin 487 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artış göstererek 95 bin 487 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,5 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalışla 757 bin 469 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Ekim ayında 5 bin 893 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 5 bin 893 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 464 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 385 konut satışı ile Antalya, 359 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,0 artarak 43 bin 372 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Ekim ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 265 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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