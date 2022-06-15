Konut satışları yıllık yüzde 107,5 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt olarak gerçekleşti.

İpotekli satışların payı yüzde 23,9

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,3 artışla 129 bin 707 oldu.



Mayıs ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 161'i; Ocak-Mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 31 bin 885''i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Mayısta ilk el konut satışı yüzde 80,5 arttı

İlk el konut satış sayısı mayısta 32 bin 861 olarak gerçekleşti Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 26,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artışla 163 bin 719 olarak gerçekleşti.

İkinci el satışlar 119,5 arttı

Mayısta İkinci el konut satışlarında 89 bin 907 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,5 artış göstererek 89 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 73,2 olarak kaydedildi. İkinci el konut satışları Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,0 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti.

Yabancılara satılan ev sayısındaki artış yüzde 230'u geçti

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 885 konut satışı ile Antalya ve 264 konut satışı ile Mersin izledi.

En çok Ruslar ev aldı

Mayıs ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 275 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 736 konut ile İran, 617 konut ile Irak vatandaşları izledi.