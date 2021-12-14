Konut satışları arttı, emlakçılar fiyatların ilk çeyrekte sabitleneceği bekliyor

Gayrimenkul sektörüne talep artışı devam ediyor. Emlakçılar, bu artışın 2022 yılı ilk çeyreğinde sabitleneceğini öngörürken, vatandaşın ise döviz ve altında olan yatırımlarını konuta yatırdıklarını söylüyorlar.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında ki artış devam ediyor. Yaşanan artışlardan dolayı sattıkları konutları ertesin yerine koymadıklarını belirten emlakçılar, bu artışın bir yere kadar devam edeceğini ve 2022 yılının ilk çeyreğinde sabitleneceğini söylüyorlar.

“Konut fiyatları ilk çeyrekte sabitlenecek”

Konut satışlarında ki artışa değinen emlakçı Taner İşlek, “Vatandaş döviz ve altında olan yatırımlarını bozdurup konut almaya yöneldi. Şu anda konuta çok talep var. Vatandaşların birçoğu konutu yatırımlarını yapıyor. Vatandaş konut kiralamadan çok satın almak için geliyor bizlere. Talebe karşı veremiyoruz açıkçası. Fiyat artışlarından dolayı, sattığımız konutlarına yerine koyamıyoruz. Yabancı yatırımcılar için Türkiye çok cazip geliyor. Bizim bulunduğumuz Bahçelievler çevresinde genelde Türk yatırımcılar yatırım yapıyor. Yabancılar ise genelde site tarzı olan yerlere yatırımlarını yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde konut satışlarındaki artış bir yere kadar devam edecektir. Biz emlakçılar olarak konut fiyatlarındaki artışın 2022 yılının ilk çeyreğinde sabitleneceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.