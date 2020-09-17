Konut satışları 1 milyonu geçti

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış yaşanmış oldu. Aynı dönemde tüm gayrimenkul türlerinde ise satış sayısı 1 milyon 727 bin 613 rakamına ulaştı.

Ağustos ayında 303 bin 986 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. İpotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76 bin 19 oldu.

Özelllikle 2. elde Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69,2 artış göstererek 118 bin 285 oldu.

Bu dönemde özellikle 2. el piyasasındaki hareket emlak işletmeleri açısından iş ve işlemleri yoğunlaştırdı.

Sıfır konutlara talep fazla

Özellikle deprem riski ile beraber sıfır konutlara talep daha fazla. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 artarak 52 bin 123 oldu.

Konutlarda kira artışları yeni konut yapımı olmaması nedeni ile artış göstermeye devam ediyor. İş yerlerinde ise bu hususta uzaktan çalışma modeli ile boşluk oranlarında artış var.