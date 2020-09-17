banner413

banner409

banner388

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'

Konut satışları 1 milyonu geçti

İlk sekiz ayda toplam konut satışı 1 milyon 24 bin 534 oldu.

Ekonomi 17.09.2020, 16:12
2
Konut satışları 1 milyonu geçti

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış yaşanmış oldu. Aynı dönemde tüm gayrimenkul türlerinde ise satış sayısı 1 milyon 727 bin 613 rakamına ulaştı.

Ağustos ayında 303 bin 986 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. İpotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76 bin 19 oldu.

Özelllikle 2. elde Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69,2 artış göstererek 118 bin 285 oldu.

Bu dönemde özellikle 2. el piyasasındaki hareket emlak işletmeleri açısından iş ve işlemleri yoğunlaştırdı.

Sıfır konutlara talep fazla

Özellikle deprem riski ile beraber sıfır konutlara talep daha fazla. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 artarak 52 bin 123 oldu.

Konutlarda kira artışları yeni konut yapımı olmaması nedeni ile artış göstermeye devam ediyor. İş yerlerinde ise bu hususta uzaktan çalışma modeli ile boşluk oranlarında artış var.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0