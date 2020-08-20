Konut satışında tarihi rekor
Ülkemizde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Temmuz ayında tüm gayrimenkul türlerinde ise 365 bin 179 satış işlemi gerçekleşti. İlk yedi ayda konut satışı 854 bin 126 olurken, toplam gayrimenkul satış sayısı 1 milyon 423 bin 627 oldu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan “Konut kredisi faiz oranlarının tarihin en düşük seviyede verilmesi sonrasında, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oldu. Haziran ayındaki yükseliş sonrası Temmuz ayında gayrimenkul satışlarında birçok başlıkta rekorlar kırıldı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %900,6 arttı. İlk defa ipotekli satışların payı %57 oldu. Ocak-Temmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,5 artış gösterdi. Yıl sonu toplam satışlarda 2.5 milyonu aşabiliriz” dedi.
İkinci elde İstanbul ilk sırada
Akdoğan “Ocak-Temmuz döneminde özellikle ikinci el konut satışları da %62,1 artarak 588 bin 417 olarak gerçekleşti.Toplam konut satışları içinde ikinci el satışın payı ilk defa %70,4 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29 bin 3 konut satışı ve %18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,6 oldu. Ayrıca konut stoklarında erime hızı yüzde 11.78 ile 2010'dan bu yana ikinci en yüksek seviyeye erişti. Emlak işletmeleri için de hızlı bir normalleşme gerçekleşti” dedi.
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