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Konut kredisi kullanımı eylülde gerilemeye devam etti

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Eylül 2020 sonuçları açıklandı. Endekse göre eylül ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre ise %8.19 oranında arttı. Konut alımında banka kredisi kullanımının yaklaşık 10 puan düşerek 26.35 oranına gerilediği eylül ayında, markalı konutlardaki stok erime hızı da %1,67 azalarak %7.77 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 15.10.2020, 10:47
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Konut kredisi kullanımı eylülde gerilemeye devam etti

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa, REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Eylül 2020 sonuçları hakkında şunları söyledi: “Eylül ayında bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre ise %8.19 oranında artış gerçekleşti. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, ağustos ayına göre eylül ayında banka kredisi kullanım oranı %26.35 seviyesine gerilerken, peşinat kullanım oranı %48.17 düzeyine ulaştı. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı Eylül ayında %7.49 seviyesinde gerçekleşti ve bu satışlarda %36.03’lük tercih oranı ile 2+1 özellikteki konutlar öne çıktı. Stok erime hızı ise eylül ayında da düşüş göstererek %7.77 olarak ölçümlendi."

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa

Yeni konutlarda fiyat artışı %0.35


Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; eylül ayında, bir önceki aya göre %0.35, geçen yılın aynı dönemine göre %8.19 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %102 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1’de artış

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, eylül ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.852+1 konut tipinde %0.21, 3+1 konut tipinde %0.15 ve 4+1 konut tipinde %0.36 oranında nominal artış yaşandı.

Yabancıya satış oranı %7.49


Eylül ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.49’luk (son 6 aylık ortalama %6) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %36.03 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Ağustostan sonra eylülde de banka kredisi kullanımı azaldı


Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, eylül ayında peşinat kullanım oranı %48.17, banka kredisi kullanım oranı %26.35 ve senet kullanım oranı %25.48 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında peşinat kullanımı %43.65, banka kredisi kullanımı %36.23, senet kullanımı %20.12 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: %7.77

Eylül ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %7.77 oranında erime gözlendi. Ağustos ayında stok erime hızı %9.44 oranında gerçekleşmişti.

Satışların %44.50’si bitmiş konut stoklarından

Eylül ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %44.50’si bitmiş konut stoklarından, %55.50’si bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ağustos ayında ise satışların %53.07’si bitmiş, %46.93’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

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