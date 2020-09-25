Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Geçtiğimiz aylarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli konut kredisi kampanyaları yakın bir zamanda sona erdi ve güncel faizler merak konusu oldu. Bankalar yeni faiz oranlarını duyurdu. Kredi çekme düşüncesi olanlar ise banka banka güncel faiz oranları hakkındaki son durumu öğrenmek istiyor. 120 ay vade ve 100 bin TL olarak hesaplanan kredilerin aylık ödeme koşullarına dair merak edilenleri sizler için derledik. Peki, kredi faiz oranları kadar oldu? İşte banka banka son durum
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle birlikte devreye alınan kredi paketlerindeki düşük faiz imkanının sona erdi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. Bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenler güncel oranları öğrenerek ona göre plan yapmak istiyor. 100 bin TL kredi ve 120 ay vade ile aylık ödeme koşullarını haberimizde sizler için derledik. İşte ING, Garanti, HSBC, Yapı Kredi, TEB, Akbank, ICBC Bank konut kredi faiz oranları
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:
ING BANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.24
Aylık ödeme: 1606 lira
Toplam geri ödeme: 194.389 lira
YAPI KREDİ
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.35
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam geri ödeme: 204.158 lira
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 189.677 lira
HALKBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.19
Aylık ödeme: 1569 lira
Toplam geri ödeme: 188.344 lira
VAKIFBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.29
Aylık ödeme: 1642 lira
Toplam geri ödeme: 197.645 lira
İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 191.014 lira
QNB FİNANSBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.49
Aylık ödeme: 1794 lira
Toplam geri ödeme: 216.880 lira
TEB
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.34
Aylık ödeme: 1680 lira
Toplam geri ödeme: 203.242 lira
AKBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.27
Aylık ödeme: 1628 lira
Toplam geri ödeme: 197.038 lira
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.31
Aylık ödeme: 1657 lira
Toplam geri ödeme: 200.501 lira
HSBC
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.55
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 222.796 lira
ALTERNATİFBANK
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.20
Aylık ödeme: 1576 lira
Toplam geri ödeme: 190.906 lira
ICBC BANK TURKEY
Kredi tutarı: 100.000 lira
Kredi faizi: 1.17
Aylık ödeme: 1555 lira
Toplam geri ödeme: 188.070 lira
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|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
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|3
|12. Kayserispor
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|3
|13. Konyaspor
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|1
|14. Gaziantep FK
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|1
|15. Trabzonspor
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|1
|16. Gençlerbirliği
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|1
|17. Malatyaspor
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|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
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|6
|6. Tottenham
|2
|3
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|3
|8. Brighton
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|3
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|3
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|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
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|2
|3
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|3
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|1
|0
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|0
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|17. Sheffield United
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|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
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|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
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|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
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|1
|0
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|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0