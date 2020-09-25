Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı ev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle birlikte devreye alınan kredi paketlerindeki düşük faiz imkanının sona erdi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. Bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenler güncel oranları öğrenerek ona göre plan yapmak istiyor. 100 bin TL kredi ve 120 ay vade ile aylık ödeme koşullarını haberimizde sizler için derledik. İşte ING, Garanti, HSBC, Yapı Kredi, TEB, Akbank, ICBC Bank konut kredi faiz oranları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

ING BANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.24

Aylık ödeme: 1606 lira

Toplam geri ödeme: 194.389 lira

YAPI KREDİ

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

HALKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira

İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 191.014 lira

QNB FİNANSBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.49

Aylık ödeme: 1794 lira

Toplam geri ödeme: 216.880 lira

TEB

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.34

Aylık ödeme: 1680 lira

Toplam geri ödeme: 203.242 lira

AKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.27

Aylık ödeme: 1628 lira

Toplam geri ödeme: 197.038 lira

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.31

Aylık ödeme: 1657 lira

Toplam geri ödeme: 200.501 lira

HSBC

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.55

Aylık ödeme: 1840 lira

Toplam geri ödeme: 222.796 lira

ALTERNATİFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 190.906 lira

ICBC BANK TURKEY

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.17

Aylık ödeme: 1555 lira

Toplam geri ödeme: 188.070 lira