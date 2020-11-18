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Faiz kararına doğru

Konut kredi faizleri düşürüldü

VTB Bank, yıl sonuna kadar ev kredisi oranının yüzde 7.6 olarak uygulanacağını açıkladı

Ekonomi 18.11.2020, 13:36
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Konut kredi faizleri düşürüldü

Pandemi sürecinde en fazla ev ve arabalar ilgi gördü. Ülkemizde de konut kredi faiz oranlarının indirilmesiyle konut satış rekoru kırıldı. Benzer bir uygulama Rusya’da halen devam ediyor. Hatta bazı bankalar faiz oranlarında indirime devam ediyor. Rus VTB Bank, yıl sonuna kadar ev kredisi oranını düşürdüğünü açıkladı.

VTB Bankası yetkililerinin RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 65 metrekare veya daha fazla daireler için ev kredisi oranın düşürecek. İndirilen puan ise 0.8 olacak.

Açıklamada “17 Kasım’dan itibaren VTB Bankası, 65 metrekare veya daha fazla alana sahip dairelerin satın alınması için verilen ipotek Faiz oranını 0.8 puanlık bir indirim yapacak ve böylece yıllık yüzde 7.6 oranında ev kredili (mortgage) gayrimenkul satın alınabilecek “ ifadelerine yer verildi.

#konut #kredi #faiz
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