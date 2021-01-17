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Konut fiyatlarının 2021’de yüzde 40 artması bekleniyor

Konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı yüzde 40 civarında yukarı çıkacağını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yastık altında saklanan altın ve dövizlerin kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle piyasaya çıkacağını söyledi.

Ekonomi 17.01.2021, 09:11
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Konut fiyatlarının 2021’de yüzde 40 artması bekleniyor

Konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı yüzde 40 civarında yukarı çıkacağını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yastık altında saklanan altın ve dövizlerin kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle piyasaya çıkacağını söyledi.

2020 yılında gayrimenkul sektörü açısından ilk 3 ayın biraz durgun başladığını belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını sektöre de yansıdı. Haziran ayında yapılan 0,64 faiz oranları sektör için büyük bir can suyu oldu. 3 ay gibi kısa bir sürede 600 bin konutun satılmasına vesile oldu. Sektör için geçmişe göre baktığımızda 2020 yılı Kasım ayı itibariyle 1 milyon 393 bin ile tarihinin en büyük konut satış istatistiklerini yakalandı. Sektör için parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçti. Konut kredi faizlerinin ne kadar önemli olduğunu biz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görmüş olduk. Konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda sektör için tekrar uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

İnşaat maliyetleri yüzde 70 arttı

Salgının emlak sektöründe değişime sebep olduğunu belirten Aydemir, “Bunlardan bir tanesi, site konseptlerinin butik sitelere dönmesi. Vatandaşların müstakil evleri tercih etmesine sebep oldu. Önceden çalışan kesim olduğu için evlerde balkon veya ek odaya bakılmıyordu. Ancak büyük geniş balkonlu evler ve çalışma odasının olması gerektiği ortaya çıktı. Önümüzdeki 2021 yılında sektör açısından baktığımızda inşaat maliyetleri yüzde 70’e kadar arttı. Doğal olarak konut fiyatları da yukarı doğru çıkacak. Gayrimenkul alacakların şu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü fiyatların yüzde 40’a yakın artacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

"Yastık altındaki altın ve dövizler, kredi oranlarının düşmesiyle piyasa çıkar"

Konut kredilerinde psikolojik sınırın yüzde 1’in altında olduğuna dikkat çeken Aydemir, “Sektörün ve Türkiye’nin geleceği için konut kredi faizlerinin mutlaka yüzde 1’in altında olması gerekiyor. 2021 yılında da hükümetin bununla ilgili radikal kararlar alması gerekiyor. Çünkü inşaat sektörü, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlıyor. Faizlerin 1,60’lardan aşağılara çekilmesi gerekiyor. Şu anda döviz ve altın yatırımı yapanlar, gayrimenkulden daha az kâr etmiş oluyor. 2018-2019 konut fiyatlarıyla 2020-2021 konut fiyatlarını karşılaştırdıklarında bunun farkına varacaklardır. Yüzde 70’den fazla aldıkları konutlardan daha fazla gelir elde ettiklerini göreceklerdir. Konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesi, yastık altında olan altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacaktır. Çünkü birçok kişi şu anda alımını durdurmuş durumdadır. Dövizinin veya altının daha fazla değer kazanmasını bekliyor. Ancak kısa süreliğine de olsa konut kredilerinin yüzde 1’in altına düşmesi, yastık altındaki altın ve dövizin piyasaya çıkmasına sebep olacaktır” şeklinde konuştu.

"Arsa, arazi ve tarla fiyatları da 2021’de yükselişe geçecek"

Bugüne kadar arsa, tarla, arazi fiyatlarında bir durağanlık söz konusu olduğunu belirten Aydemir, “Ondan önceki 15 yıllık süreçte, çok yoğun arsa ve arazi yatırımları yapılmıştı. 2020’de ise salgın ile birlikte arsa ve tarlalarla bir basamak insanların daha çok tercihi oldu. Çünkü insanlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmak istedi. 2021’de de insanlar daha çok bu tarz yatırımlara yönelecektir. O yüzden merkezlere yakın bölgelerdeki arsa ve arazi fiyatları yukarıya doğru seyredecektir” dedi.
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