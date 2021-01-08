Konut fiyatlarında artış yıl boyu devam etti

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak, pandemi sürecinden dolayı zorlu geçen 2020 yılında gayrimenkul tarafında yaşanan değişimleri, satılık ve kiralık konut kategorilerinde yükselişe geçen il ve ilçeleri değerlendirirken, sektörde 2021 yılına yönelik hedef ve beklentileri ortaya koydu.

2020 yılı içerisinde Türkiye genelinde satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller Gaziantep ve Sakarya oldu. Yılın ilk 3 ayında Gaziantep ortalama %18 değişim ile en çok artışın olduğu il olarak birinci sırada gelirken, pandemi sürecinin başladığı Nisan ayı itibariyle yerini Sakarya’ya bıraktı. Konut satışlarında rekorun kırıldığı Temmuz ayı sonrasında Gaziantep tekrar ilk sıraya yerleşti ve bu yükselişini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50’nin üzerinde artış oranıyla 6 ay boyunca korudu.

İstanbul’un ilçeleri artış rekoru kırdı!

2020 yılında konut satış rakamı bir önceki yıla göre en çok artan ilçelerde ilk sırayı İstanbul’un ilçeleri üstlendi. Şubat ve Mart aylarında Beykoz ilçesi ilk sırada yer alırken, pandemiyle birlikte Sarıyer ilçesi ortalama %90’lık bir fiyat artışıyla yükselişe geçti. Ağustos ve Eylül aylarında yerini Avcılar’a bırakan Sarıyer, Ekim ve Kasım aylarında bir önceki yılın satış rakamlarına kıyasla %100’ün üzerinde bir artışla ilk sıradaki yerini korudu. Yılı %115,90’lık bir artışla Beykoz kapattı.

2020 Yılı Geneli Konut Satış Rakamları En Çok Artan İller

İl Yıllık Değişim 1. Ocak Gaziantep %16,19 2. Şubat Gaziantep %19,35 3. Mart Gaziantep %17,76 4. Nisan Sakarya %37,61 5. Mayıs Sakarya %29,37 6. Haziran Sakarya %42,31 7. Temmuz Gaziantep %44,89 8. Ağustos Gaziantep %53,50 9. Eylül Gaziantep %56,57 10. Ekim Gaziantep %63,19 11. Kasım Gaziantep %59,14 12. Aralık Gaziantep %59,21

Yılın ilk çeyreğinde Adana, Kayseri, Samsun, Manisa satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller arasında ilk 5’te yer aldı. İkinci çeyrekte ise Eskişehir, Tekirdağ, Denizli, Adıyaman ve Yalova’daki yükseliş dikkat çekti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte mevcut illere Çorum ve Eskişehir eklendi.

Son 1 Yılda Satış Fiyatı En Çok Artan İl Sıralaması

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi (Yıl) 1. Gaziantep 1.821 TL 2.899 TL %59 22 2. Sakarya 1.605 TL 2.478 TL %54 23 3. Karaman 1.478 TL 2.236 TL %51 28 4. Antalya 2.762 TL 4.157 TL %51 25 5. Eskişehir 1.876 TL 2.708 TL %44 24 6. Muğla 4.565 TL 6.539 TL %43 18 7. Denizli 2.057 TL 2.850 TL %39 23 8. Konya 1.532 TL 2.121 TL %38 24 9. Çorum 1.505 TL 2.074 TL %38 28 10. Trabzon 1.802 TL 2.483 TL %38 30

2020 yılının satılık konutta en çok değerlenen illerinin başında gelen Gaziantep’te metrekare birim fiyatı 2.899 TL’ye ulaştı. İkinci sıradaki Sakarya’da ortalama fiyat 2.478 TL, üçüncü sıradaki Karaman’da ise 2.236 TL oldu. En çok değerlenen ilk 10 il arasında en yüksek metrekare birim fiyatı ise Muğla’da (6.539 TL). En çok değerlenen ilk 10 il arasında en düşük konut fiyatı ise 2.074 TL ile Çorum’da.

Amortisman Süresi En Kısa İller

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi (Yıl) 1. Edirne 2.592 TL 2.625 TL %1 16 2. Muğla 4.565 TL 6.539 TL %43 18 3. Mersin (İçel) 1.739 TL 2.187 TL %26 19 4. Aydın 2.760 TL 2.677 TL %-3 19 5. Hatay 1.414 TL 1.868 TL %32 19 6. Bursa 2.221 TL 2.561 TL %15 20 7. Tekirdağ 1.681 TL 2.202 TL %31 20 8. İzmir 3.265 TL 4.212 TL %29 20 9. Yalova 2.225 TL 3.041 TL %37 21 10. Gaziantep 1.821 TL 2.899 TL %59 22

Hürriyet Emlak 2020 Yılı Endeksi verilerine göre 2020 yılının amortisman şampiyonu Edirne oldu. Türkiye genelinde satın alınan konutun en kısa geri dönüş süresi 16 yıl ile Edirne’de. Muğla 18 yıl ile ikinci sırada yer alırken onu 19 yıl ile Mersin, Aydın ve Hatay takip ediyor.

2020 Yılı Geneli Konut Satış Rakamları En Çok Artan İlçeler

İl - İlçe Yıllık Değişim 1. Ocak İstanbul - Başakşehir %20,61 2. Şubat İstanbul - Beykoz %30,66 3. Mart İstanbul - Beykoz %33,02 4. Nisan İstanbul - Sarıyer %97,32 5. Mayıs İstanbul - Sarıyer %101,31 6. Haziran İstanbul - Sarıyer %93,77 7. Temmuz İstanbul - Sarıyer %90,37 8. Ağustos İstanbul - Avcılar %112,14 9. Eylül İstanbul - Avcılar %99,66 10. Ekim İstanbul - Sarıyer %100,04 11. Kasım İstanbul - Sarıyer %113,99 12. Aralık İstanbul - Beykoz %115,90

2020 yılında konut satış rakamı bir önceki yıla göre en çok artan ilçelerde ilk sırayı İstanbul’un ilçeleri üstlendi. Şubat ve Mart aylarında Beykoz ilçesi ilk sırada yer alırken, pandemiyle birlikte Sarıyer ilçesi ortalama %90’lık bir fiyat artışıyla yükselişe geçti. Ağustos ve Eylül aylarında yerini Avcılar’a bırakan Sarıyer, Ekim ve Kasım aylarında bir önceki yılın satış rakamlarına kıyasla %100’ün üzerinde bir artışla ilk sıradaki yerini korudu. Yılı %115,90’lık bir artışla Beykoz kapattı.

Son 1 Yılda Satış Fiyatı En Çok Artan 10 İlçe Sıralaması

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi (Yıl) 1. İstanbul - Beykoz 5.661 TL 12.222 TL %116 58 2. İstanbul - Sarıyer 9.984 TL 20.678 TL %107 35 3. İstanbul - Avcılar 2.016 TL 4.013 TL %99 23 4. Ankara - Gölbaşı 2.375 TL 4.500 TL %89 31 5. İstanbul - Başakşehir 3.796 TL 6.919 TL %82 27 6. Muğla - Fethiye 3.692 TL 6.644 TL %80 27 7. Antalya - Alanya 2.992 TL 5.356 TL %79 25 8. İstanbul - Üsküdar 4.286 TL 7.454 TL %74 31 9. Muğla - Dalaman 2.173 TL 3.769 TL %73 27 10. Antalya - Konyaaltı 3.631 TL 6.261 TL %72 26

Son 1 yılda satılık konutlarda en fazla fiyat artışının gerçekleştiği ilçe %116 değişim oranıyla İstanbul’un Beykoz ilçesi oldu. Yüzde 107’lik artışla ikinci sırada İstanbul’un Sarıyer ilçesi gelirken, %99’luk artışın yaşandığı İstanbul’un Avcılar ilçesi de üçüncü sırada yer aldı. Listede ilk 10 sıralamasında Ankara, Muğla ve Antalya’nın ilçeleri yüksek değişim oranlarıyla dikkat çekti.

2020 Yılı Geneli Kiralık Konut Fiyatı En Çok Artan İller

İl Yıllık Değişim 1. Ocak Antalya %30,13 2. Şubat Antalya %28,24 3. Mart Antalya %27,83 4. Nisan Muğla %99,85 5. Mayıs Muğla %117,65 6. Haziran Muğla %135,03 7. Temmuz Muğla %113,51 8. Ağustos Muğla %86,87 9. Eylül Muğla %67,23 10. Ekim Muğla %64,04 11. Kasım Muğla %63,54 12. Aralık Muğla %69,59

2020 yılının ilk çeyreğinde Antalya, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kiralık konut fiyatlarındaki ortalama %29’luk bir artışla ilk sırada yer aldı. Pandemi ilan edilmesinin ardından Muğla’daki kiralık konut fiyatlarının yükselişi yıl boyunca sıralamadaki yerini korudu. Özellikle yazlık bölgelerde artan talep fiyatları yükseltti. Yaz döneminde %100’ün üzerinde artış gösteren kiralık konut fiyatları Ağustos ayı itibariyle %60’lara kadar geriledi. Antalya ve sonrasında Muğla’nın başı çektiği sıralamada ilk 5 arasında yer alan ve zaman zaman yer değiştiren diğer iller Aydın, Manisa, Konya, Ankara, Samsun, Tekirdağ, Hatay, Denizli, Mersin, Eskişehir ve İzmir oldu.

Son 1 Yılda Kiralık Konut Fiyatı En Çok Artan 10 İl Sıralaması

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi 1. Muğla 19 TL 32 TL %69 18 2. İzmir 14 TL 19 TL %32 20 3. Hatay 7 TL 9 TL %30 19 4. Tekirdağ 8 TL 10 TL %27 20 5. Aydın 10 TL 13 TL %25 19 6. Balıkesir 9 TL 11 TL %20 25 7. İstanbul 19 TL 22 TL %14 22 8. Eskişehir 9 TL 10 TL %11 24 9. Kocaeli 9 TL 10 TL %11 24 10. Bursa 11 TL 12 TL %8 20

Son 1 yılda kiralık konutlarda il bazında en büyük fiyat artışı %69’luk bir değişim ile Muğla’da yaşandı. Muğla’yı %32 ile İzmir, %30 ile Hatay, %27 ile Tekirdağ ve %25 ile Aydın takip etti.

Son 1 Yılda Kiralık Konut Fiyatı En Çok Artan 10 İlçe Sıralaması

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi 1. Muğla - Bodrum 29 TL 87 TL %204 12 2. Denizli - Pamukkale 8 TL 13 TL %61 19 3. İstanbul - Ataşehir 18 TL 28 TL %54 21 4. Aydın - Kuşadası 13 TL 19 TL %42 23 5. İstanbul - Sarıyer 38 TL 54 TL %42 35 6. Mersin (İçel) - Yenişehir 10 TL 14 TL %41 17 7. İstanbul - Kadıköy 23 TL 31 TL %37 29 8. İstanbul - Beşiktaş 42 TL 57 TL %35 31 9. İstanbul - Beylikdüzü 14 TL 19 TL %33 19 10. Muğla - Menteşe 12 TL 16 TL %33 24

Son 1 yılda kiralık konutlarda ilçe bazında en büyük fiyat artışı %204’lük bir değişim ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Bodrum daha önceleri daha çok yazlık olarak tercih edilirken, pandemi sürecinde büyük illerde yaşayanların tercih ettiği bir yer halini aldı. İkinci sırada %61 ile Denizli’nin Pamukkale ilçesi yer alırken, üçüncü sırada %54’lük bir artışla İstanbul’un Ataşehir ilçesi listede kendine yer buldu.

2020’nin Satılık Konutlarda En Pahalı 5 İli

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi 1. Muğla 4.565 TL 6.539 TL %43 18 2. İstanbul 4.176 TL 5.457 TL %31 22 3. İzmir 3.265 TL 4.212 TL %29 20 4. Antalya 2.762 TL 4.157 TL %51 25 5. Balıkesir 2.458 TL 3.069 TL %25 25

Hürriyet Emlak 2020 Yılı Endeksi’ne göre 2020 yılında satılık konutlarda en pahalı il 6.539 TL ortalama metrekare fiyatıyla Muğla oldu. Muğla’yı 5.457 TL ile İstanbul, 4.212 TL ile İzmir, 4.157 TL ile Antalya ve 3.069 TL ile Balıkesir takip etti.

2020’nin Satılık Konutlarda En Pahalı 5 İlçesi

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi 1. İstanbul - Sarıyer 9.984 TL 20.678 TL %107 35 2. İstanbul - Beşiktaş 11.501 TL 19.382 TL %69 31 3. İzmir - Çeşme 7.812 TL 12.808 TL %64 3 4. İstanbul - Beykoz 5.661 TL 12.222 TL %116 58 5. Muğla - Bodrum 6.841 TL 11.342 TL %66 12

Hürriyet Emlak 2020 Yılı Endeksi’ne göre 2020 yılında satılık konutlarda en pahalı ilçe 20.678 TL ortalama metrekare fiyatıyla İstanbul’un Sarıyer ilçesi oldu. Sarıyer’i 19.382 TL ile İstanbul-Beşiktaş, 12.808 TL ile İzmir-Çeşme, 12.222 TL ile İstanbul-Beykoz ve 11.342 TL ile Muğla-Bodrum takip etti.

2020’nin Kiralık Konutlarda En Pahalı 5 İli

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi (Yıl) 1. Muğla 19 TL 32 TL %69 18 2. İstanbul 19 TL 22 TL %14 22 3. İzmir 14 TL 19 TL %32 20 4. Antalya 15 TL 15 TL %0 15 5. Aydın 10 TL 13 TL %25 19

Hürriyet Emlak 2020 Yılı Endeksi’ne göre 2020 yılında kiralık konutlarda en pahalı il 32 TL ortalama metrekare fiyatıyla Muğla oldu. Muğla’yı 22 TL ile İstanbul, 19 TL ile İzmir, 15 TL ile Antalya ve 13 TL ile Aydın takip etti.

2020’nin Kiralık Konutlarda En Pahalı 5 İlçesi

Aralık 2019 Ort. m2 Fiyat Aralık 2020 Ort. m2 Fiyat Yıllık Değişim Amortisman Süresi 1. Muğla - Bodrum 29 TL 87 TL %204 12 2. İstanbul - Beşiktaş 42 TL 57 TL %35 31 3. İstanbul - Sarıyer 38 TL 54 TL %42 35 4. İstanbul - Beyoğlu 36 TL 45 TL %25 15 5. İstanbul - Bakırköy 28 TL 33 TL %21 30

Hürriyet Emlak 2020 Yılı Endeksi’ne göre 2020 yılında kiralık konutlarda en pahalı ilçe 87 TL ortalama metrekare fiyatıyla Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu. Muğla’yı 57 TL ile İstanbul-Beşiktaş, 54 TL ile İstanbul-Sarıyer, 45 TL ile İstanbul-Beyoğlu ve 33 TL ile İstanbul-Bakırköy takip etti.

Türkiye Geneli 2020 Yılı Konut Satış Rakamları

Konut Satışı Bir önceki yıla kıyasla değişim yüzdesi 1. Ocak 113 bin 615 %55,8 artış 2. Şubat 118 bin 753 %51,4 artış 3. Mart 108 bin 670 %3,4 artış 4. Nisan 42 bin 783 %55,5 azalma 5. Mayıs 50 bin 936 %44,6 azalma 6. Haziran 190 bin 12 %209,7 artış 7. Temmuz 229 bin 357 %124,3 artış 8. Ağustos 170 bin 408 %54,2 artış 9. Eylül 136 bin 744 %6,9 azalma 10. Ekim 119 bin 574 %16,3 azalma 11. Kasım 112 bin 483 %18,7 azalma

Kaynak: TÜİK

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 konut satışı gerçekleşti

TÜİK verilerine göre Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 393 bin 335 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,5 artış yaşandı. Türkiye’de pandemi döneminin başladığı mart ayı ortası itibariyle konut satışlarında dikkat çekici oranda bir azalma görülürken, bu dönemde bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesi ilerleyen aylarda sektörü harekete geçirdi. Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, bu dönemi şu şekilde değerlendirdi: “2020 yılına çok iyi başlayan, ancak virüsün etkisiyle uzun süredir beklemede olan satış talebi düşük faiz oranlarıyla birlikte tekrar harekete geçti. Faiz indirim kampanyasının açıklandığı haziran ayının ilk günlerinden itibaren ‘satılık’ talebinde geçtiğimiz 5 senenin en yüksek seviyesini gördük. Bu da en yakın döneme kıyasladığımızda 2,5 kattan daha fazla bir büyümeyi ifade ediyordu. Kamu bankaları tarafından yapılan kampanya şartları, kira öder gibi ev sahibi olma fikrini canlandırdı. Özellikle 750.000 TL altı konutlarda işlem sayıları çok arttı. Bu da haziran ayının ilk yarısında satış rakamlarının 2-3 kat artmasına sebep oldu.”

Öte yandan Hürriyet Emlak 2020 Yılı Endeksi verilerini yorumlayan Tandoğan, 2020 yılında fiyatların en fazla arttığı bölgelerdeki emlak piyasasını şöyle değerlendirdi: “İstanbul ilçelerinden özellikle Beykoz ve Sarıyer’in 2020 yılında sürekli olarak değerlendiğini görüyoruz. Bu iki ilçede satılık konut araması son 5 yılın en yüksek seviyesini pandemi sürecinde gördü. Mayıs ve Haziran aylarında bu aramalar zirve noktaya ulaştı. Talebin bu kadar fazla olması da bölgedeki fiyatları yükseltti. İstanbullular evlerinde kaldığı bu süreçte doğaya ve denize daha yakın olmak istedi, özellikle sahile yürüme mesafesindeki semtler dikkat çekici oldu. Bu iki ilçede de bahçeli villaların satış rakamlarında yüzde 100’ün üzerinde artışlar gördük. Ayrıca son zamanlarda yaşanan depremler de az katlı yaşama teşvik edici oldu.

Türkiye genelinde baktığımızda fiyat artışının en fazla olduğu il Gaziantep’te özellikle son yıllarda organize sanayi sitelerinde artış gözlemliyoruz. Bu sebeple bölge büyük bir göç aldı. Genel olarak Gaziantepliler büyük daireler tercih ettikleri için önceki yıllarda 2 oda 1 salon evler 150 metrekareyi bulurdu. Şimdilerde ise hem kiraya vermek üzere alan yatırımcı kitle, hem de özellikle organize sanayi sebebiyle göç eden kitle daha küçük daireleri tercih ediyorlar. Bu sebeple bölgede küçük dairelere yönelik bir talep fazlası ortaya çıktı ve fiyatlar bu denli arttı. Önümüzdeki yıl arz ve talebin birbirine yaklaşmasıyla artış seyri biraz daha normal seviyelere dönecektir.

Sakarya ise deprem bölgesi olduğu için yapılar 3 katla sınırlı. Bu sebeple en ufak bir inşaat maliyeti artışı daire fiyatlarına çok fazla yansıyor. Pandemi sürecinde özellikle müstakil evlere olan yönelim de yine arsa fiyatlarının artmasını, doğal olarak da ev fiyatlarının da yükselmesini sağladı. Öte yandan İstanbullular için Sakarya bir kaçış noktası haline geldi. Kıyı bölgeler ve kırsal bölgeler özellikle konteyner ev yapmak isteyen İstanbullular tarafından çok fazla tercih ediliyor. Bu da bölgenin değerini son bir yılda ciddi şekilde artırdı. ”

2020 yılında toplamda 1.5 milyon konut satışı olacağı öngörülüyor

2021 yılının tüm dünya için hızlı bir toparlanma yılı olacağını öngören Tandoğan, yeni yıla yönelik şunları aktardı: “2021 yılında, pandemi sürecinin 2020 yılında olduğu kadar etkili olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü hepimiz artık ne ile karşı karşıya olduğumuzu ve nasıl önlem almamız gerektiğini biliyoruz. TÜİK tarafından açıklanacak konut satış rakamları sonrası 2020 yılında toplam konut satışlarının 1.5 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Hürriyet Emlak olarak baktığımızda ise önümüzdeki sene kendimize agresif büyüme hedefleri koyduk. Rakamsal verilerimize baktığımızda 2020’nin bizim açımızdan iyi geçtiğini de söyleyebilirim. Müşteri bazımızı yüzde 15 büyüttük. 2021 yılı bizim için çok daha büyüme odaklı bir yıl olacak.”