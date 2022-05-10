Konut fiyatlarına zam geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek konut almak isteyen vatandaşlara 3 müjde birden duyurdu. Yeni paketi kullanarak ev almak isteyenler internetten ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak fırsatçılar hemen harekete geçerek Erdoğan'ın açıklamasının ardından ev fiyatlarını artırdı.

Ev alma hayali kuranlar internetteki fiyatlara bakınca şaşkına döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce fiyatı 1 milyon olan evlerin 1 milyon 350 bine yükseldiği görüldü. Dakikalar içinde harekete geçen fırsatçılara sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi. (haber 3)