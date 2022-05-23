Konut fiyatları yıllık yüzde 110 arttı

Konut fiyatları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110, reel olarak ise yüzde 29,7 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 29,7 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 9,8, 9,6 ve 10,6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 122, 111,7 ve 105,9 oranlarında artış gösterdi.